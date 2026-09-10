KOROLOVA при поддержке S.V.E.T. представит в Киеве новое шоу, которым она покорила Tomorrowland

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Для первой украинской презентации Captive Soul команда готовит программу, в которой диджей-сеты, живой вокал, видеоконтент и хореография объединятся в единую драматургию. В лайнап войдут британские музыканты, украинские артисты и резиденты S.V.E.T.

Визуальной основой шоу станет экранная конструкция общей площадью более 300 квадратных метров, которую дополнят более 500 световых приборов. Над сценическим дизайном работают европейские разработчики, создававшие шоу для мировых артистов. Частью вечера станут эксклюзивные постановки с участием украинских танцоров, интегрированные в музыкальную и визуальную концепцию.

KOROLOVA – одна из самых известных украинских представительниц мировой электронной сцены. В 2025 году артистка заняла 50-е место в рейтинге Top 100 DJs по версии британского издания DJ Mag, поднявшись за год на десять позиций. В Киеве она также представит новую музыку: по словам её команды, ряд треков впервые прозвучит перед публикой именно на S.V.E.T x Captive Soul.

"Мы создаем целый мир, в который зритель попадает на несколько часов. В нём соединится музыка, невероятные визуальные эффекты, танец, живые голоса и неожиданные коллаборации. И, конечно, я впервые сыграю музыку, которую до этого ещё никто не слышал. Для меня это очень особенное шоу", – рассказывает KOROLOVA.

Специальными гостями станут артисты из Великобритании – Ross Quinn и Be No Rain. У обоих уже есть совместные релизы с KOROLOVA.

Ross Quinn – британский певец, мультиинструменталист, продюсер и диджей, сочетающий электронную музыку с живым звучанием. В 2024 году он вместе с KOROLOVA выпустил трек Say на её лейбле Captive Soul. В Киеве музыкант представит live-сет.

Be No Rain – лондонский певец и автор песен, чей узнаваемый тенор звучит в треках с Armin van Buuren, AVIRA, Fideles и Vintage Culture. В феврале 2026 года KOROLOVA и Be No Rain выпустили совместный трек "Distorted Love".

Отдельную часть программы готовят украинские диджеи и резиденты S.V.E.T – KOSTYN, CHERRY и R.A.N. Они представят новый совместный сет, который будет сопровождаться визуальным и лазерным шоу, огненными и CO₂-спецэффектами.

В лайнапе вечера также заявлены KRISMI B3B MIARA B3B MILA ALIAS и ARTARIA. К шоу присоединятся и другие украинские артисты, имена которых команда пока не раскрывает. Организаторы готовят неожиданные коллаборации и появления гостей.

Частью S.V.E.T x Captive Soul станет благотворительный сбор средств в поддержку Фонда Good Donations и Сил обороны.

S.V.E.T выступает соорганизатором мероприятия. Украинская промогруппа и музыкальный лейбл специализируется на масштабных шоу электронной музыки, а в рамках S.V.E.T x Captive Soul объединяет своих резидентов, международных гостей и концепцию KOROLOVA в рамках совместного проекта.

3 октября в МВЦ S.V.E.T и KOROLOVA впервые представляют в Украине мировой бренд Captive Soul в рамках серии культовых вечеринок.

На территории Международного выставочного центра оборудовано укрытие, в которое посетители смогут пройти в случае объявления воздушной тревоги.

Билеты – на korolova.com.ua.