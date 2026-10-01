У Европы может появиться сильное "оружие" против Путина: что это за новый план для Украины

Российские деньги до сих пор хранятся в ЕС.

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Бюджетные перспективы Украины на 2027 год предстают крайне мрачными. По предварительным оценкам, потребность Киева во внешнем финансировании составляет около $52,6 млрд, из которых международные партнеры гарантировали лишь $20 млрд. Однако перспектив быстрого окончания войны или хотя бы стабильного прекращения огня пока нет, и единственные, на кого может опираться Украина – европейские партнеры.

Впрочем, и их возможности не безграничны, и никто не возьмется спрогнозировать, что ждет сам Европейский Союз в следующем году. С одной стороны – вероятный приход к власти во Франции ультраправой Марин Ле Пен, с другой – нестабильность правительства Фридриха Мерца в Германии, а еще с одной – угрожающий сценарий, при котором Россия может напасть на одну из европейских стран, и тогда все финансы придется мобилизовать внутри блока.

Европейцам становится все труднее гарантировать стабильную прямую поддержку украинского государства. Выход – возврат к идее использования замороженных российских активов, сумма которых оценивается примерно в $210 млрд. С новым подходом к этому вопросу выступил Хьюго Диксон – британский политический обозреватель и экономический журналист.

Хьюго Диксон. Фото The Economist

Вместе с коллегами он продвигает механизм под названием The Russian Transfer – его идея состоит в том, чтобы Европейский Союз взял под свой контроль находящиеся в странах блока замороженные активы РФ, а также все обязательства, связанные с ними.

Средства должны быть переведены в специальный инструмент непосредственно на уровне ЕС. Это необходимо, прежде всего, для того, чтобы вывести Бельгию и депозитарий Euroclear, где хранится основная часть этих активов, из зоны непосредственного риска. Ведь именно беспокойство бельгийского правительства помешало принять решение о предоставлении Украине кредита на основе иммобилизованных активов РФ в декабре 2025 года.

"Барт Де Вевер еще в прошлом октябре сказал: если кто-то готов забрать весь счет — и обязательства, и активы, — то может это сделать. Премьер говорил, что хочет избавиться от счета, и это был бы один из самых счастливых дней в его карьере. Он даже предложил предоставить бронетранспортер, поскольку, по его словам, тому, кто на это решится, он понадобится", — рассказал во время мероприятия в Центре европейской политики (EPC) Хьюго Диксон.

По словам журналиста, прецедент передачи счетов центрального банка уже существует. Речь идет о передаче иракских активов после падения режима Саддама Хусейна в 2003 году. Совет Безопасности ООН принял Резолюцию, которая обязала все страны перевести иракские суверенные активы из местных банков в специально созданный Фонд развития Ирака (DFI), счет которого был открыт в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

То есть механизм The Russian Transfer предполагает не конфискацию, а только изменение места хранения и управления активами Центрального банка РФ на уровне ЕС. Право собственности России на них юридически сохраняется, а меры временные – скажем, до окончания войны и выплаты репараций Украине.

При этом Диксон убежден: в случае воплощения идеи в жизнь и передачи средств украинской стороне это создаст дополнительный импульс в мирных переговорах.

"Наше предложение заключалось не в том, чтобы все средства одним огромным траншем сразу передали Украине, а в том, чтобы делать это постепенно.

Это действительно очень хороший способ усилить рычаги влияния на Владимира Путина. К примеру, представим, что каждые два месяца Украине передается по 10 млрд долларов. [И мы задаем вопрос России]: "А теперь вы хотите прекратить войну?" Нет? Хорошо, через два месяца еще 10 млрд долларов Украине. Ну, а теперь как?" – объясняет спикер во время частного общения с журналистами в Брюсселе.

Такой подход покажет Кремлю, что Запад действительно серьезно настроен.

"Сейчас в Москве, вероятно, думают: "Ну да, они заморозили эти активы, но они слабы и на самом деле никогда ничего с ними не сделают. Если мы придем к мирным переговорам, мы вернем свои деньги. Попросим нашего друга, скажем, Дональда Трампа, оказывать на них давление", – описывает Диксон.

Наконец, помочь украинцам в их справедливой борьбе против России – дело морали для Европы, добавляет он. И на этом этапе есть все основания для оптимизма по продвижению этой инициативы. Об этом свидетельствуют как недавний призыв Швеции, Польши, Нидерландов и Испании к Еврокомиссии возобновить работу над использованием российских активов, так и открытое письмо 122 депутатов Европарламента, прямо призывающих рассмотреть идею Russian Transfer.

"Думаю, есть основания считать, что поддержка будет приобретать все больший размах. И главная причина заключается в том, что Украина имеет насущные финансовые потребности", — подчеркнул журналист.

Бельгийское правительство уже проинформировали об этом плане на разных уровнях, однако детальное обсуждение механизма еще впереди. В то же время со стороны экспертного сообщества уже раздаются скептические голоса. В частности, сомнения в инициативе выражает Вим Шаутенс — профессор финансового инжиниринга из Левенского католического университета (KU Leuven).

"Я менее благосклонно отношусь к этому предложению, поскольку считаю, что оно создает серьезные риски для евро. А поскольку евро является одним из центральных достижений европейской интеграции, это потенциально создает риск и для самого европейского проекта", – заявил он во время дискуссии в EPC.

Как объясняет Шаутенс, внешние инвесторы воспримут изменение контроля над российскими активами как необратимый шаг, а с экономической точки зрения как фактическую конфискацию.

Юридически эти средства хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear и находятся под его ответственностью. Любая передача средств Украине, по мнению профессора, станет непосредственным вмешательством в имущественные права самого Euroclear. Также это может подорвать доверие других государств к финансовой институции.

"Я немного играю роль "плохого парня", но доверие к валюте и финансовой инфраструктуре формируется десятилетиями… Только говорю, что мы должны очень осторожно подходить к тому, как именно мы оказываем поддержку Украине, чтобы побочные последствия для Европы не были значительными", – говорит он.

Вим Шаутенс. Фото PAL

В то же время существует осознание, что концентрация львиной доли замороженных российских активов делает Бельгию особенно уязвимой к гибридным угрозам со стороны РФ или даже потенциальной целью для таких операций. Это подтверждают и в Министерстве обороны страны, где Россию официально признают главным вызовом для национальной безопасности.

"В ближайшие месяцы будет больше гибридных атак. Для Европы это будет мрачное будущее", – спрогнозировал во время саммита от телеканала Euronews министр обороны Тео Франкен.

Гибридная война — это не то, что Россия начала вести всего три года назад, добавляет чиновник. "Они занимаются этим уже 50 лет. Это то, в чем Путин очень хорошо разбирается".

По его словам, Европа очень долго инвестировала в мягкую силу, но времена изменились.

"Это прекрасно — иметь пенсионную систему, социальное обеспечение. Когда кто-то заболел, когда кто-то потерял работу, у нас есть все необходимое.

Но когда начинается война или возникают климатические угрозы, у нас нет ничего. Так что мы находимся в очень сложном положении. И в прошлом Бельгия действительно была очень "плохим учеником" [в рамках НАТО и оборонных расходов]. Мы пытаемся наверстать", – объяснил Франкен.

Перевод российских активов с актива агрессора на рычаг сдерживания Кремля может стать тем шагом, который докажет: Европа способна защищать свои ценности не только мягкой силой, но и жесткими экономическими решениями.

Позиции экспертов и политиков расходятся в деталях, но совпадают в основном: времени на длительные размышления у Брюсселя больше нет. Финансовая пропасть, угрожающая Украине, неизбежно превратится в большой вызов для всей Европы, если решение не будет найдено в ближайшее время. Если Европа опоздает с поддержкой Украины сегодня, завтра ей придется тратить гораздо большие суммы на собственную оборону и преодоление последствий последующих российских атак.