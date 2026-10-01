Удары по российским НПЗ ухудшили ситуацию с дизелем, но дефицит вызывают не они

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Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил украинские удары по российским НПЗ в росте стоимости дизельного топлива в мире и США в частности. В то же время он преуменьшил роль начатой войны с Ираном во влиянии на это.

"Дизель страдает гораздо больше не из-за Ближнего Востока, а из-за того, что происходит в России. Потому что их НПЗ выводятся из строя с довольно пугающей скоростью и, если бы этого не происходило, у нас бы не было проблем", – сказал Трамп, комментируя высокие цены дизельного топлива.

И хотя в его словах действительно есть зерно истины, ведь Россия была третьим по величине производителем нефтепродуктов, а производство дизеля после дальнобойных ударов сократилось примерно на 30%, Трамп преуменьшает роль конфликта на Ближнем Востоке в этом.

"Телеграф" с помощью ИИ проанализировал заявление Трампа. Сразу несколько моделей сходятся в том, что сравнивать последствия влияния нельзя, ведь International Energy Agency прямо называет главным фактором кризиса именно потери поставок из Персидского залива. Цены на будущие поставки достигли наивысших показателей именно из-за того, что США не договорились с Ираном о прекращении войны, говорится в отчете IEA.

Как подчеркивает ИИ в анализе – есть важный нюанс: хотя ударное воздействие дальнобойных санкций для России более наглядно, конфликт на Ближнем Востоке имеет системное влияние. Удары по НПЗ действительно сократили экспорт дизеля из РФ, однако конечные цены зависят и от перекрытия Ормузского пролива. Отсутствие возможности транспортировать нефть или необходимость выстраивать более длинные и соответственно более дорогие логистические маршруты напрямую влияет на конечную цену дизеля для американцев и по всему миру.

Таким образом, мировой кризис возник из-за сокращения поставок с обеих сторон, однако конфликт на Ближнем Востоке вызвал еще и проблемы с логистикой и в целом привел к снижению добычи.

Отметим, в США через два месяца состоятся промежуточные выборы. Трамп активно пытается привлечь избирателей к поддержке республиканцев. Трамп уже обещал выплатить по $5000 каждому взрослому гражданину США, если республиканцы удержат контроль над Конгрессом.

Аналитики уже обращали внимание, что Трамп пытается сделать Украину козлом отпущения из-за последствий войны на Ближнем Востоке, которую он начал, но не может завершить.

Заметим, США не получают напрямую дизель из России. Цены взлетели внутри Америки, ведь нехватка топлива с других направлений увеличила спрос на европейском рынке, а также в странах, экспортирующих дизель из США. Американским производителям выгоднее продавать на экспорт, что привело к росту стоимости до $6,50 за галлон, что в пересчете на украинские реалии составляет примерно 76,74 грн за литр.

Удары беспилотников Сил обороны Украины по российской инфраструктуре нанесли ощутимый ущерб топливному сектору государства-агрессора. Как свидетельствуют прогнозы профильных экспертов МЭА, из-за системных атак и нехватки деталей для ремонта Россия рискует потерять треть собственных мощностей нефтепереработки. Хотя экспорт нефтепродуктов действительно сократился, колебания глобальных цен в значительной степени подпитали другие геополитические факторы.

Специалисты и аналитические алгоритмы отмечают, что фундаментальным фактором топливного кризиса остается масштабное обострение на Ближнем Востоке с участием США, Ирана и Израиля. Полномасштабная война в Украине дала старт перестройке рынков, однако именно ближневосточное противостояние заблокировало стратегические логистические коридоры. В итоге дефицит топлива в мире оказался прямым следствием транспортного коллапса, а не одного лишь падения российского экспорта.