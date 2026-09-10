KOROLOVA за підтримки S.V.E.T привезе до Києва нове шоу, яким підкорила Tomorrowland

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Для першої української презентації Captive Soul команда готує програму, в якій діджей-сети, живий вокал, відеоконтент і хореографія поєднаються спільною драматургією. До лайнапу увійдуть британські музиканти, українські артисти та резиденти S.V.E.T.

Візуальною основою шоу стане екранна конструкція загальною площею понад 300 квадратних метрів, яку доповнять більш ніж 500 світлових приладів. Над сценічним дизайном працюють європейські розробники, які створювали шоу для світових артистів. Частиною вечора стануть ексклюзивні постановки за участю українських танцівників, інтегровані в музичну та візуальну концепцію.

KOROLOVA – одна з найвідоміших українських представниць світової електронної сцени. У 2025 році артистка посіла 50-те місце у рейтингу Top 100 DJs за версією британського видання DJ Mag, піднявшись за рік на десять позицій. У Києві вона представить і нову музику: за словами її команди, низка треків уперше прозвучить перед публікою саме на S.V.E.T x Captive Soul.

"Ми створюємо цілий світ, у який глядач потрапляє на кілька годин. У ньому поєднаються музика, неймовірні віжуали, танець, живі голоси та несподівані колаборації. І, звичайно, я вперше зіграю музику, яку до цього ще ніхто не чув. Для мене це дуже особливе шоу", – розповідає KOROLOVA.

Спеціальними гостями стануть артисти з Великої Британії – Ross Quinn та Be No Rain. Обидва вже мають спільні релізи з KOROLOVA.

Ross Quinn – британський співак, мультиінструменталіст, продюсер і діджей, який поєднує електронну музику із живим звучанням. У 2024 році він разом із KOROLOVA випустив трек Say на її лейблі Captive Soul. У Києві музикант представить live-сет.

Be No Rain – лондонський співак і сонграйтер, чий упізнаваний тенор звучить у роботах з Armin van Buuren, AVIRA, Fideles і Vintage Culture. У лютому 2026 року KOROLOVA та Be No Rain випустили спільний трек Distorted Love.

Окрему частину програми готують українські діджеї та резиденти S.V.E.T – KOSTYN, CHERRY та R.A.N. Вони представлять новий спільний сет, який супроводжуватимуть візуальне й лазерне шоу, вогняні та CO₂-спецефекти.

У лайнапі вечора також заявлені KRISMI B3B MIARA B3B MILA ALIAS та ARTARIA. До шоу долучаться й інші українські артисти, імена яких команда поки не розкриває. Організатори готують несподівані колаборації та появи гостей.

Частиною S.V.E.T x Captive Soul стане благодійний збір на підтримку Фонду Good Donations та Сил Оборони.

S.V.E.T виступає співтворцем події. Українська промогрупа та музичний лейбл спеціалізується на масштабних шоу електронної музики, а у S.V.E.T x Captive Soul об’єднує власних резидентів, міжнародних гостей і концепцію KOROLOVA в межах спільного проєкту.

3 жовтня у МВЦ S.V.E.T та KOROLOVA вперше привозять до України світовий бренд Captive Soul разом із серією культових вечірок.

На локації Міжнародного виставкового центру працює укриття, до якого відвідувачі зможуть пройти в разі оголошення повітряної тривоги.

Квитки – на korolova.com.ua.