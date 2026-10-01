К родителям известного криптовалютчика пришли кредиторы: что с "империей" Кости Кудо после его смерти

Почему в поле зрения правоохранителей попала криптошкола, лицом которой выступал Kostya Kudo

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После смерти Константина Ганича, известного в криптосообществе как Kostya Kudo, его семья унаследовала не только имущество, средства в банках и дорогие автомобили. Вместе с ними пришли кредиторы, пытающиеся вернуть через суд деньги, якобы переданные трейдеру в доверительное управление.

Сейчас известно о как минимум четырех исках, по двум из которых сумма претензий достигает 400 тысяч долларов. Чтобы имущество не исчезло до завершения разбирательства, суд наложил арест на долю квартиры, банковские счета, Lamborghini Urus и Ferrari 296 GTB, входящие в наследство.

Это важный финал истории человека, продававшего публике образ успешного трейдера и наставника. Но долговая драма вокруг Kostya Kudo – лишь самый заметный фрагмент большей картины. Наряду с частными инвестициями существовала школа Cryptology Key, которая зарабатывала на дорогих курсах, продвигала собственные токены, строила международный "фасад" в Лондоне и оказалась в поле зрения нескольких государственных органов.

Эта история демонстрирует, почему инфобизнес становится опасным, когда харизма подменяет лицензию, демонстрация роскоши – отчетность, а личное доверие к гуру – правовые гарантии. Подробнее – в материале "Телеграфа".

Кредиторы приходят за наследством

В соцсетях Ганич представал человеком , понимающим рынок лучше других: трейдинг, дорогие авто, уверенные прогнозы и доступ к якобы особому знанию. Часть клиентов не ограничивалась обучением или консультациями, но передавала Константину реальные средства или стейблкоины (от англ. stablecoin – стабильная монета – общее название типа криптовалюты, курс которой привязан к обычным деньгам) для торговли на биржах.

Из судебных материалов следует, что отношения оформляли как "инвестиционные договоры". По ним Ганич обязывался проводить спекулятивные операции на биржевых рынках и делиться прибылью. Проблема такой модели очевидна: вкладчик фактически отдает деньги конкретному человеку, а вместо банковского надзора, страхования рисков или прозрачной отчетности получает договор, подкрепленный как бы репутацией трейдера.

После самоубийства Ганича, произошедшего на фоне масштабного обвала крипторынка и, как следствие, одномоментной потери инвесторских средств, эта конструкция рассыпалась. Некоторые "партнеры" пошли в суд, пытаясь получить потерянные средства с наследников – родителей Константина, Галины и Тараса Ганич, а также его бывшей жены Анастасии Климовой .

В настоящее время в судебном реестре имеются не менее четырех гражданских исков кредиторов:

Татьяна Чемичева требует вернуть 296 874 USDT (в эквиваленте почти 300 тыс. долларов США) по двум инвестсоглашениям;

Иван-Владислав Киркач судится за 100 тыс. долларов;

Еще два иска о взыскании долга подали Николай Хатмуллин и Александр Лысенко, однако суммы их требований неизвестны.

Фрагмент судебного решения относительно инвестиционных договоров

Гражданские иски не доказывают мошенничества сами по себе, а наследники по Гражданскому кодексу Украины отвечают по долгам умершего исключительно в пределах стоимости полученного имущества. Из судебных документов следует, что официальное наследство Ганича оказалось достаточно ограниченным: оценивается примерно в 600 тыс. долларов США. В нем 1/5 части квартиры в обычной девятиэтажке на ул. Северной в Киеве, незначительные денежные вклады в АО "Универсал Банк" и два суперкара Lamborgini Urus и Ferrari 296 GTB. Поэтому этих средств едва хватит, чтобы рассчитаться с кредиторами, которые пошли суд.

Однако медиа предполагали, что реальные обязательства погибшего гуру инвестиций могут достигать 30-60 млн долларов (!). Как будут возвращать вкладчики эти средства – вопрос открытый. Возможно, ответ содержался в заявлениях самого Ганича о якобы похищении неизвестными доступа к его основному криптокошельку. Где действительно оказались эти миллионы и существовали ли они на момент смерти Kostya Kudo – остается загадкой.

Школа, продававшая не только знания

В противоположность схеме с инвестдоговорами другое дело Константина Ганича криптошкола – Cryptology Key – продолжает набор студентов. Проект, основанный в 2022 году, и сегодня активно продает курсы стоимостью от 700 до 1500 USDT (фактически 700-1500 долларов США или в эквиваленте в гривне 29-62 тыс. грн). За эти суммы новичков обещают научить "читать" рынок, видеть движение крупных игроков, находить ликвидность и использовать технические инструменты для прогнозирования цены.

С одной стороны, школа работала без образовательной лицензии и прикрывалась вымышленным партнерством с Западноукраинским нацуниверситетом, о чем говорится в судебных документах. В учебном заведении в ответе на запрос "Телеграфа" официально сообщили, что не имеют никакого отношения к школе трейдинга.

С другой, сама по себе продажа курсов по трейдингу не является нарушением. Проблема начинается там, где обучающий продукт создает иллюзию почти гарантированного доступа к прибыли, а авторитет преподавателя постепенно превращается в основание доверить ему деньги или купить актив, который он сам продвигает. То есть человеку продают не столько знания, сколько сокращенный путь к успеху.

Фрагмент судебного определения о школе трейдинга

И в этом основная опасность инфоцыганства – риски скрываются за профессиональной лексикой, никнеймами менторов, историями выпускников и фотографиями дорогих автомобилей. Если ученик начинает зарабатывать – это доказательство силы методики. Если теряет вложенные средства, ему объясняют, что он недостаточно дисциплинирован или неправильно выполнил рекомендации. В такой системе школа всегда в выигрыше, ведь получает деньги за курс, независимо от дальнейших успехов или потерь слушателей.

Преподаватели школы предпочитают прятаться за никнеймами

А если руководство проекта знает, как использовать закон в свою пользу, оно оказывается в двойном плюсе. Это наглядно показывают материалы дела БЭБ. Кстати, соответствующее уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) было начато еще при жизни Ганича – в мае 2025 года.

В ходе аналитического исследования детективы пришли к выводу: миллионные доходы от продажи курсов дробили и "разбрасывали" на 29 подконтрольных ФОПов. Это позволяло скрывать реальный масштаб инфобизнеса, избегать уплаты 20% НДС и 18% налога на прибыль, а также не оформлять реальных работников.

Предварительно БЭБ оценило возможные неуплаченные налоги за 2023-2024 годы в 70,1 млн грн: 36,8 млн грн НДС и 33,3 млн грн налога на прибыль. Это не долг, окончательно установленный приговором суда, а расчет в материалах досудебного расследования, который должна проверить судебно-экономическая экспертиза. А суд на основании этих данных — определить, кто ответственен за нарушение.

Пять токенов успеха и почти нулевая цена

Отдельный эпизод в материалах Бюро экономической безопасности касается выпуска токенов – Furmula, Emoji, Water, Rafpaf и Popcorn, появление которых связывают с окружением Cryptology Key. Эти монеты не стали полноценными проектами с заметным использованием или устойчивым спросом, а торговались преимущественно на децентрализованных площадках, где создать токен и пул ликвидности можно без проверки бизнес-модели эмитента.

По версии следствия, аудиторию курсов могли побуждать покупать эти активы как перспективные. Чтобы создать иллюзию спроса, организаторы гоняли средства через сеть подконтрольных транзитных кошельков, искусственно покупая токены сами у себя и рисуя космические графики роста цен.

Когда доверчивые студенты покупали монеты на пике стоимости, создатели схемы неожиданно выводили ликвидность (обеспечительный капитал). То есть забирали с биржи реальные деньги (накопленные там SOL и USDT), оставив покупателей с никому не нужными цифровыми "фантиками". Эта механика известна как Pump&Dump ("накачай и скинь").

Фрагмент судебного решения о легализации доходов

Детективы БЭБ предполагают, что создатели монет могли неплохо заработать на выпуске и продаже "воздушных" токенов. Вырученные средства они якобы вкладывали в недвижимость премиум-класса и приобретение элитного автотранспорта. В качестве конкретных примеров такой "легализации" следствие приводит элитные суперкары Lamborgini Urus и Ferrari 296 GTB, которые, как известно, принадлежали Ганичу.

Однако для окончательного вывода этих токенов необходимо установить их эмитентов, проанализировать кошельки и подтвердить движение средств экспертизой. И именно эти доказательства должны быть впоследствии использованы БЭБ в качестве аргументов на суде.

Информация о продаже одного из токенов. Скриншот

Кстати, сегодня упомянутые токены до сих пор можно найти и приобрести на децентрализованных обменниках. Стоят они части цента, а объемы торгов в сутки составляют несколько долларов. Это означает, что реальных покупателей нет, проекты мертвы, а активы студентов обесценились на 100%.

Эволюция платформы: от анонимного сайта до лондонской прописки

Образовательный проект Cryptology Key не имел в Украине отдельного юридического лица с тождественным названием. Платформа функционировала сугубо как бренд, а официальные права на торговую марку "CryptologyKey" (свидетельство № 335729, зарегистрированное 26.07.2023, хотя заявка подана еще в 2021 году) на бумаге принадлежала в равных долях трем ключевым фигурам: Константину Ганичу (ныне покойному Kostya Kudo), Вадиму Волошину и Аллану Курбан-Магомедову.

Информация о регистрации торговой марки

Если Ганич выступал публичным лицом и главным спикером школы, а Аллан Курбан-Магомедов и сейчас активно поддерживает публичный образ в соцсетях, то их третий партнер и другие участники проекта предпочитали оставаться в тени.

При этом каждый имел зарегистрированные фирмы, ОО, фонды и был одновременно ФОПом. Например, у Ганича он имел КВЭД в сфере консультирования по вопросам информатизации и образования, у Волошина – основой деятельности были – "рекламные агентства" и "вспомогательная деятельность в сфере образования", у Курбан-Магомедова – "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления".

Константин Ганич и Аллан Курбан-Магомедов

Итак, Аллан в отличие от Вадима активен в соцсетях, он, как и когда-то Ганич, постит дорогие автомобили и фотоотчеты с закрытых встреч криптосообщества. Родные Курбан-Магомедова – родители и сестра – также физлица-предприниматели со схожими консалтинговыми и IT-КВЭДами.

Параллельно с подачей заявки на патент – в августе 2021-го – был зарегистрирован и домен сайта cryptology.school. Техническое обслуживание ресурса осуществляет украинский регистратор, хотя анкетные данные владельца анонимизированы, а сетевой трафик направляется через американскую систему Cloudflare. При этом срок регистрации домена продлен до 15 августа 2027 года.

Очевидно, чтобы добавить проекту солидности, повысить чеки на обучение и продавать курсы под соусом "международной квалификации", 13 августа 2024 года организаторы зарегистрировали в Лондоне компанию CRYPTOLOGY KEY LABS LTD (Company number 15893692).

Информация о регистрации бренда в Британии

Однако, по данным британского реестра Companies House , номинальным руководителем и мажоритарным владельцем 50% акций (50 шт.) становится некий Артем Яценко (Artem Yatsenko). Остальные акции "держали" владельцы ТМ в Украине Вадим Волошин (13%), Аллан Курбан-Магомедов (13%), Константин Ганич (12%) и еще одна "темная лошадка" Владислав Бычков (12%).

Если Бычков имеет опосредованную связь с украинской частью команды (зарегистрирован по одному адресу либо с родственником, либо с однофамильцем Вячеславом Бычковым – партнером Волошина по ООО "Группировка Фудз"), то найти следы Яценко в Украине пока не удалось. При регистрации фирмы в Британии в качестве сервисного адреса он указал лишь местный адрес фирмы. А это указывает на роль номинального владельца.

Кстати, впоследствии компания CRYPTOLOGY KEY LABS LTD "переехала" на 86-90 Paul Street, London – известную локацию массовой регистрации виртуальных офисов, где зарегистрированы тысячи фирм-оболочек со всего мира. А в августе 2025 года Вадим Волошин полностью обнулил свою долю, переписав на партнеров. Удивительным образом этот юридический "выход из игры" совпал с моментом, когда аналитики Бюро экономической безопасности (БЭБ) завершали формирование материалов о неуплате компанией 70 млн грн налогов, а до трагического выстрела в Lamborghini Ганича оставались считанные недели.

Информация о принудительном закрытии школы

CRYPTOLOGY KEY LABS LTD находится в статусе злостного нарушителя британского корпоративного права. На сайте британского реестра светится отметка о просрочке обязательной годовой отчетности и запуске процедуры принудительного закрытия фирмы.

Регулятор назвал проект сомнительным, владельцы обжаловали

Еще один удар проект "Cryptology Key" получил от регулятора. Еще 18 ноября 2025 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) занесла его в черный список потенциально опасных SCAM-проектов из-за наличия признаков мошенничества и отсутствия каких-либо государственных лицензий.

Сообщение регулятора о включении Cryptology Key в SCAM-проекты

Очевидно, не желая потерять раскрученный бренд, совладельцы торговой марки CryptologyKey – Вадим Волошин и Аллан Курбан-Магомедов – подали на Нацкомиссию совместный иск в Киевский окружной административный суд. Постановление об открытии производства датировано 10 июня 2026 года.

Информация об иске Волошина и Курбан-Магомедова

Что интересно, Волошин выступил полноценным истцом, несмотря на то, что еще в августе 2025 года полностью сбросил свои 13% акций в лондонской CRYPTOLOGY KEY LABS LTD и юридически дистанцировался от британского контура фирмы. Впрочем, в Украине за ним и дальше официально сохраняется 1/3 доли в свидетельстве на торговую марку "CryptologyKey".

Теперь стороны должны доказать свои позиции в суде: Комиссия — обоснованность предостережения, истцы — его незаконность.

Парадокс состоит в том, что бренд продолжает жить в обычном режиме. Сайт работает, менеджеры продают новые программы, а потенциальный клиент может даже не знать ни о перечне НКЦБФР, ни о налоговом расследовании, ни о претензиях кредиторов на наследство одного из соучредителей.

Это и есть слабое место государственной защиты от криптоинфобизнеса. Регулятор может обнародовать предупреждение, правоохранители – начать расследование, суд – годами рассматривать иски. Однако между первым сигналом опасности и реальным прекращением рисковой практики могут пройти месяцы или годы. Все это время проект продолжает продавать доверие.

Почему инфоцыганство не бывает безвредным

Инфоцыганство часто воспринимают как разновидность назойливой рекламы: мол, взрослый человек сам решает, платить ли за курс. В финансовой сфере такая снисходительность опасна. Здесь клиент рискует не только стоимостью обучения. После курса его могут подвести к следующему шагу – передать деньги наставнику, купить рекомендованный токен или торговать с кредитным плечом.

Возникает замкнутая цепь. Поначалу гуру демонстрирует успех и продает знания. Затем знание создает доверие к гуру. Доверие преобразуется в инвестицию. А когда деньги исчезают, ответственность растворяется между риском рынка, анонимными кошельками, ФОПами, зарубежными компаниями и договорами, не обеспечивающими реальную защиту.

Поэтому вред от такого бизнеса измеряется не только суммами в уголовном производстве. Он охватывает обесцененные сбережения, долги, конфликты в семьях, недоверие к легальному финансовому рынку и убеждение, что достаточно найти правильного наставника, чтобы отменить законы риска.

История Cryptology Key пока не имеет окончательного юридического финала. Нет приговора в налоговом производстве, иск к НКЦБФР еще должен быть рассмотрен, а требования кредиторов к наследникам Ганича только проходят судебный путь. Однако уже сейчас она демонстрирует цену модели, в которой образовательный бренд, личный культ и финансовые операции срастаются в одну экосистему.

После смерти главного публичного героя этой системы счет получила его семья. Студенты остались с курсами и токенами, кредиторы — с исками, государство — с вероятно неуплаченными налогами. А сайт, продававший путь к финансовой свободе, продолжает принимать новых клиентов.

Редакция "Телеграфа" обратилась к представителям платформы Cryptology Key по поводу претензий со стороны БЭБ и регулятора, но на момент публикации не получила ответа.

Кроме этого, издание направило запросы в Бюро экономической безопасности, Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку и Департамент киберполиции НПУ, чтобы выяснить, насколько правомерно дальнейшее функционирование платформы cryptology.school при наличии уголовных производств и внесения в черный список SCAM-ресурсов.

В настоящее время в Департаменте киберполиции НПУ только сообщили, что по поручению БЭБ сопровождают уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Дело касается "схемы незаконного обогащения и уклонения от уплаты налогов под видом обучения криптотрейдингу". Однако детали расследования правоохранители не разглашают. Ответы других структур будут опубликованы позднее.

"Телеграф" продолжит следить за судебными процессами, в которых фигурирует криптошкола. Продолжение следует, не переключайтесь…