На трех 18-летних парней оформили компании на миллиарды: новые детали о "Блэк Аудите"

Кто фактически контролирует целую фабрику фирм, через которые прогоняют деньги?

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"Телеграф" нашел сотни компаний, которые могут быть связаны с одной схемой: их оформляли на молодых людей, через них производили многомиллионный импорт, а затем переписывали на новых владельцев. В части фирм – сайты без товаров, цен и даже рабочих телефонов.

Мы уже рассказывали о том, как компании с признаками сомнительного импорта могли использоваться для вывода денег за границу. Речь идет о "Блэк Аудите", сети компаний, которые предоставляют услуги конвертцентра и помогают перемещать средства в другие страны.

СМИ заявляли о том, что за "Блэк Аудитом" могут стоять бывшие работники налоговой и таможни Василий Сандул и Евгений Кулибаба. "Телеграфу" удалось установить полную картину. Речь может идти не о нескольких фирмах-однодневках, а о целой фабрике компаний, которые создавались по схожему шаблону.

Главное:

В 2024 году на молодых парней (18-20 лет) массово оформляли десятки компаний с одинаковым уставным капиталом, через которые провели импорт на сотни миллионов, после чего переписывали их на иностранцев (в том числе граждан Узбекистана).

через которые провели импорт на сотни миллионов, после чего переписывали их на иностранцев (в том числе граждан Узбекистана). Все фирмы имеют примитивные одностраничные сайты со скрытыми ради конфиденциальности доменными данными, где полностью отсутствуют каталоги, перечень товаров, цены, контактные номера и информация о поставщиках.

где полностью отсутствуют каталоги, перечень товаров, цены, контактные номера и информация о поставщиках. На примере компании "Хвиляопт" зафиксировано, что под видом обычных бытовых товаров (например, паровых очистителей) пытались ввезти брендовую одежду (Gucci, Louis Vuitton и др.) и дорогие наушники AirPods на сотни миллионов гривен.

(Gucci, Louis Vuitton и др.) и дорогие наушники AirPods на сотни миллионов гривен. Этот массив фирм может быть связан с масштабной схемой вывода денег за границу через "Блэк Аудит" , к вероятному организационному ядру которого СМИ относят бывших налоговиков и таможенников Василия Сандула и Евгения Кулибабу.

, к вероятному организационному ядру которого СМИ относят бывших налоговиков и таможенников Василия Сандула и Евгения Кулибабу. "Телеграф" призывает БЭБ, СБУ, САП и Офис генпрокурора расследовать деятельность этой сети и обратился к фигурантам с просьбой прокомментировать обнародованные факты.

Как создавали фабрику подозрительных компаний

В 2024-м в Украине на трех 18-20-летних парней оформили несколько десятков компаний. Фирмы получали уставный капитал примерно по 200 тыс. грн, декларировали оптовую торговлю, начинали импортировать товар на сотни миллионов, а затем меняли названия и владельцев.

Иногда на этом цепочка не заканчивалась. Первый герой этой истории – Илья Гриценко.

В 2024 году, когда ему было всего 18 лет, на него официально зарегистрировали десять компаний. Пять – в марте. Еще пять – в июне. Названия разные: "Энтоблаун", "Панська мода", "Квадросфера", "Фаузеропт", "Трейдлот", "Лаудер торг", "Модна хвиля", "Гейтсвит", "Приамтрай оптимал", "Дистрибконтакт".

А вот конструкция – почти одинаковая. Компании занимались оптовой торговлей, имели небольшой штат, уставный капитал преимущественно в пределах 200-220 тыс. грн и проводили импортные операции.

Эта схема похожа на то, как работает "Блэк Аудит". Более того, некоторые компании, которые оформили на парней, также фигурировали в заявлениях к правоохранителям о деятельности "Блэк Аудита". В частности, ООО "Планета Речей" ранее принадлежало Юрию Ярошу. Детальнее об этом читайте здесь.

По данным YouControl, совокупный объем заявленного импорта по этим компаниям измеряется более чем миллиардом гривен. Возникает простой вопрос: что именно продавали эти фирмы?

У части из них есть сайты, где можно было бы поинтересоваться ассортиментом… И именно здесь начинается самое интересное. Это не похожие на полноценные интернет-магазины ресурсы. Нет каталога, конкретных товаров, цен, фотографий продукции, информации о поставщиках. Кое-где нет даже рабочего номера телефона.

Например, одна из компаний Гриценко – ООО "Модна хвиля". По данным YouControl, за два года она импортировала товар примерно на 400 млн грн.

В документах говорится, что из Китая завозили трикотажное полотно и текстильные материалы. Поставщиком выступала компания Soltera Trade Limited (запомните это название).

Таможенное оформление проходило через Одесскую таможню. Китайский поставщик тоже имеет сайт. Его создали в марте 2025 года. Интернет-страница фактически представляет собой имитацию визитки без нормального перечня продукции, цен и другой информации, которой ожидаешь от компании, позиционирующей себя как международный поставщик.

Сайт китайского поставщика Soltera Trade Limited

Данные о владельце домена скрыты через Withheld for Privacy.

Данные о владельце домена скрыты

А сайт "Модної хвилі" имеет похожую концепцию.

Сайт "Модної хвилі"

Он был создан в ноябре 2025 года. И здесь снова использовали Withheld for Privacy.

Данные о владельце домена скрыты

То есть имеем украинского импортера, иностранного поставщика, сотни миллионов гривен товарных операций – и два максимально невзрачных сайта, которые практически не дают потенциальному клиенту возможности понять, что именно продают эти компании.

Но еще интереснее то, что случилось с самими фирмами.

Сегодня компаний, которые "висели" на 18-летнем Гриценко, уже нет.

Их переписали на других людей. Среди новых владельцев – гражданин Узбекистана Усаров Мухаммаджон Эгамберди Оглы, на которого, по данным открытых реестров, оформлено более 40 компаний. Этот сценарий повторяется и в другой группе компаний.

21-летний парень из села и еще 16 компаний

Юрий Ярош — житель села Старая Чорторыя Житомирской области. В 2024 году, когда ему был 21 год, на него начали оформлять компании. В общей сложности – 16.

"Хвиляаопт", "Синтексред", "Линдерио", "Экобудия", "Кингстаропт", "Визионпром", "Денисопт", "Торгсток", "Оригент Свит", "Торгрух", "Торгимпакт", "Глобаверс", "Хатний смак", "Товарний шлях", "Асортитрейд" другие.

Снова видим знакомый набор:

Оптовая торговля.

Небольшой штат.

Уставный капитал примерно в 200 тыс. грн у части компаний.

Импорт.

А потом – смена названий и владельцев.

Часть компаний впоследствии переписали на гражданина Узбекистана Турсунходжиева Абдурауфхона Боходирхон оглы. По данным из реестров, на него оформлено более 70 компаний.

Наиболее показательна в этой истории компания, которая сегодня называется "Хвиляопт".

Сначала она называлась "Хозпортал". Ее Юрий Ярош создал 7 марта 2024 года. Затем фирма стала "Центром покупок". А впоследствии — "Хвиляопт".

Владельцы тоже менялись: сначала Ярош, потом Василий Цалко, а позже – тот самый гражданин Узбекистана Усаров Мухаммаджон Эгамберди Оглы.

По данным YouControl, компания импортировала товаров примерно на 400 млн грн. А дальше произошла история, которая уже не укладывается только лишь в статистику реестров.

В августе прошлого года груз компании остановили на таможенном посту "Мостиска" во Львовской области. В таможенной декларации было указано более 1,7 тыс. паровых очистителей.

Но при осмотре таможенники увидели другое. В грузе были вещи с маркировкой Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Dior, Montblanc, Boss, Tommy Hilfiger, Prada, Loro Piana, Yves Saint Laurent, Celine. И еще 398 Apple AirPods Pro.

Таможенники составили протокол об административном правонарушении за перемещение товаров через границу с утаиванием от таможенного контроля. Но, по данным, которые удалось установить "Телеграфу", эта история не переросла в уголовное производство относительно компании.

Анатомия фирм-призраков. Инфографика "Телеграфа"

Зачем миллионному импортеру сайт, на котором ничего нельзя купить?

Вернемся к "Хвиляопт". У компании есть сайт, созданный 18 ноября 2025 года.

Данные о владельце домена скрыли через Withheld for Privacy. Он, как и сайты других компаний, очень похож на сайт для прикрытия. Так:

Сам сайт состоит фактически из одной страницы.

Нет нормального каталога.

Нет конкретного перечня товаров.

Нет цен.

Нет фотографий продукции.

Нет информации о поставщиках.

Нет данных об учредителе и руководителе.

Третий герой публикации – 20-летний Дмитрий Гнатюк из Белой Церкви. В 2024 году на него оформили около десятка компаний. И снова – знакомый сценарий.

Компании создавали в течение нескольких месяцев, декларировали оптовую торговлю, проводили значительные импортные операции, а затем они переходили к другим владельцам. Одна из них – "Мэйден Сейл".

Ее сайт имеет другой вид, но принцип тот же. Вместо полноценного каталога – иконки. Вместо конкретных товаров – общие категории.

Нет цен, нормальных описаний, информации о поставщиках или руководстве.

"Телеграф" попытался позвонить по номерам, указанным на сайтах таких компаний. Почти ни один из мобильных номеров не оказался рабочим.

И снова – Withheld for Privacy для сокрытия данных о регистранте домена.

Если рассматривать каждую компанию отдельно, все эти детали можно списать на небрежный маркетинг, молодой бизнес или неудачный сайт.

Похожий сайт имеет и иностранный поставщик "Модної хвилі". Это важно, ведь если компания действительно покупает товар в Китае на сотни миллионов гривен, то ее поставщик должен быть реальной коммерческой структурой с соответствующим масштабом деятельности.

А здесь мы видим сайт, практически не содержащий информации о продукции.

Вопрос – кто создает эти компании, зачем их десятками оформляют на молодых людей и кто фактически контролирует их после переписывания?

"Телеграф" не утверждает, что каждая из этих компаний является частью "Блэк Аудита". Это могут доказать только следователи. Но слишком большое количество одинаковых деталей заставляет задуматься: не имеем ли мы дело с единой сетью, штампующей фирмы по одному шаблону?

Вот что настораживает больше всего:

Десятки компаний открыли за очень короткое время;

В учредителях – совсем молодые люди, которые вряд ли являются представителями реального бизнеса;

У всех почти одинаковый размер уставного капитала и такие же виды деятельности;

Миллионный импорт идет через примитивные сайты, которые на скорую руку создали в один период;

Контактных телефонов, нормальных каталогов товаров и цен нет, а данные о владельцах сайтов скрыты;

Компании постоянно меняют названия и переписываются на людей, на которых повешены еще с десяток таких же фирм.

Отдельные вопросы вызывают и сами грузы: на таможне оформляют один, а внутри вдруг оказывается брендовая одежда или дорогие AirPods. Когда такое случается с одной фирмой – это удивительно. Но когда это целая система, ею должны заняться правоохранители. И тут мы снова возвращаемся в "Блэк Аудиту".

"Телеграф" писал о компаниях, через которые, похоже, выводили деньги за границу с помощью фейкового импорта (тогда НБУ оштрафовал банк "Украинский капитал" на 42,5 млн грн). СМИ связывали "Блэк Аудит" с именами бывших налоговиков и таможенников — Василия Сандула и Евгения Кулибабы (хотя прямых доказательств их вины у нас нет).

Теперь к этой картине прилагается новый массив данных. Если это обычный бизнес – доказать это легально очень легко. Но если за этим стоит одна большая схема, по которой прогнали миллиарды гривен, масштаб поражает.

"Телеграф" публично обращается к правоохранителям с просьбой начать расследование указанных в публикации фактов. Мы также в очередной раз обращаемся к Василию Сандулу и Евгению Кулибабе с просьбой прокомментировать, имеют ли они отношение к "Блэк Аудиту". Продолжение следует…