Враг уничтожает все, – глава Донбасса рассказал, сколько гражданских остается в области

В регионе все еще живут тысячи детей

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На Донбассе значительно увеличилось количество обстрелов врага и с каждым днем ситуация в регионе будет только ухудшаться, поэтому будущая зима будет еще сложнее предыдущей. Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

– В частности, увеличились обстрелы авиабомбами: КАБ-250, КАБ-500. По Краматорску, Славянску, Александровской, Новодонецкой громаде. Враг уничтожает все: гражданское население, объекты критической инфраструктуры, частной и коммунальной собственности. Огромное количество погибших и раненых, в том числе работники коммунальных служб. Я уже не говорю об огромном количестве уничтоженной техники, – отметил Филашкин.

По словам чиновника, значительное количество местных жителей уже покинуло регион, однако ситуация с эвакуацией остается непростой. Например, прошлой зимой люди даже после эвакуации тайком возвращались в свои дома. Так было в Покровске, Мирнограде, Константиновке, Лиманской громаде.

– Мы людей и детей вывозили за пределы области, а через некоторое время родители обходными путями завозили детей, из-за чего подвергали их опасности. Поэтому мы работаем с людьми, чтобы они этого никогда не делали, потому что обстановка с безопасностью в области чрезвычайно сложная и с каждым днем будет только ухудшаться. Но огромное количество людей все же уехало за пределы области. Только за последний месяц около 40 тысяч человек уже находятся в безопасных условиях. Сейчас в области остается примерно 82 тысячи человек и 3,8 тысячи детей. Наша цель – сохранить жизнь каждого человека, ребенка и мы ежедневно работаем с благотворительными организациями, международными партнерами, руководителями тыловых областей для того, чтобы принимали наших людей. Эта зима будет очень сложная, даже по сравнению с предыдущей, – резюмировал Вадим Филашкин.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин установил новый дедлайн для захвата Донецкой области. На это он дал время своей армии к осени 2027 года.