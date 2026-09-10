Обогрев кондиционером зимой: как не "убить" технику

Не каждый кондиционер может выдержать сильные морозы

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Украинцы все чаще используют кондиционер для обогрева зимой. Однако, если это сделать неправильно, можно нанести существенный вред технике.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала менеджер инженерно-климатической компании "Лика-Комфорт" Татьяна Тюх. По ее словам, чтобы использовать такую технику для обогрева, нужно внимательно изучить ее характеристики.

Подробнее читайте в материале "Телеграф": Кондиционер вместо отопления: сколько градусов мороза он выдержит и как не угробить технику

Эксперт подчеркнула, что защиту кондиционера от сильного мороза закладывают еще на заводе. Там устанавливают подогрев картера компрессора, поддона и дренажа. А если такого подогрева нет, конденсат замерзает в поддоне и может заблокировать дренаж или вентилятор.

"Холодный запуск компрессора также повышает риск недостаточной смазки деталей. Так что, если использовать оборудование при температуре ниже предусмотренной производителем, кондиционер может перейти в аварийный режим, не запуститься или работать с повышенной нагрузкой, что ускорит износ компрессора", — пояснила Татьяна Тюх.

По ее словам, людям, которые планируют отапливать дом кондиционером в сильные морозы, лучше сразу выбирать модель, которая рассчитана на низкие температуры. Также не следует пытаться расширить диапазон температур универсальным комплектом.

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