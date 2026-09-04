Кошки, буржуйки, любовь. Как украинцы собираются выживать в морозы без отопления
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Опыт выживания без централизованного отопления уже есть
Грядущая зима может стать самой сложной за все время войны. Возможны перебои со светом и отоплением, украинцы готовятся к холодам.
"Телеграф" спросил читателей своей Facebook-страницы, как они планируют отапливать свое жилье, если не будет централизованного отопления. Люди рассказали о своих планах.
Некоторые надеются, что зима будет мягкой и без сильных морозов. Другие комментаторы не полагаются на это и готовятся греться своими руками — устанавливают буржуйки.
Часть комментаторов написала, что живет в селе, поэтому у них нет такой проблемы. Равно как и жители частных домов в городах — у людей печки, либо котлы — газовые или твердотопливные.
Те, кто не имеет вариантов уехать или отапливаться индивидуально, рассказали о своих лайфхаках. Они уже проверены прошлой зимой, когда были периоды без отопления из-за последствий российских атак.
Люди используют грелки, или, как вариант пластиковые бутылки. В них наливают горячую воду и обкладываются ими под одеялом. Если есть свет, используют электропростынь. Она потребляет не много электроэнергии и может работать от зарядной станции.
Есть и более экзотические способы согреться – один из читателей написал, что у него пять кошек. Температура тела пушистиков — 38,8, если залезть с ними под "три одеяла" — не замерзнешь.
Еще один вариант с юмором — "чаем и любовью". Люди выражают уверенность, что мы переживем эту зиму, как и прошлую, хотя и не может быть непросто.
- Главное, чтобы закончилась война, а без отопления – выживем, это не страшно
- Надеюсь зима нас пожалеет, не будет таких морозов сильных
- У меня пять кошек. А у них 38,8 температура. Залезем все вместе под три одеяла
- Никак. Той зимой в морозы жила в киевской квартире. В спальне +4. Выжили. И снова выживем. Отапливать с пенсией 4 тысячи не получится
- Чаем и любовью
- Много лет назад, еще не было газа, мы построили дом, в котором есть печка, духовка. И в доме тепло и еду можно приготовить и в духовке запечь
- Поеду из города в село там печь, груба
- Спальный мешок + химические грелки
- Буржуйкой
- Горячую воду в бутылки и под одеяло
- Как и зимой прошлогодней. Если есть свет, то обогреватель, электропростынь. Света нет, так греть воду на газовой туристической плитке, в пластиковые бутылки горячую наливать и под одеяло
Ранее "Телеграф" рассказывал, на чем украинцы начали жестко экономить. Ответы дали наши читатели.