Кошки, буржуйки, любовь. Как украинцы собираются выживать в морозы без отопления

Опыт выживания без централизованного отопления уже есть

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Грядущая зима может стать самой сложной за все время войны. Возможны перебои со светом и отоплением, украинцы готовятся к холодам.

"Телеграф" спросил читателей своей Facebook-страницы, как они планируют отапливать свое жилье, если не будет централизованного отопления. Люди рассказали о своих планах.

Некоторые надеются, что зима будет мягкой и без сильных морозов. Другие комментаторы не полагаются на это и готовятся греться своими руками — устанавливают буржуйки.

Часть комментаторов написала, что живет в селе, поэтому у них нет такой проблемы. Равно как и жители частных домов в городах — у людей печки, либо котлы — газовые или твердотопливные.

Те, кто не имеет вариантов уехать или отапливаться индивидуально, рассказали о своих лайфхаках. Они уже проверены прошлой зимой, когда были периоды без отопления из-за последствий российских атак.

Люди используют грелки, или, как вариант пластиковые бутылки. В них наливают горячую воду и обкладываются ими под одеялом. Если есть свет, используют электропростынь. Она потребляет не много электроэнергии и может работать от зарядной станции.

Есть и более экзотические способы согреться – один из читателей написал, что у него пять кошек. Температура тела пушистиков — 38,8, если залезть с ними под "три одеяла" — не замерзнешь.

Еще один вариант с юмором — "чаем и любовью". Люди выражают уверенность, что мы переживем эту зиму, как и прошлую, хотя и не может быть непросто.

Главное, чтобы закончилась война, а без отопления – выживем, это не страшно

Надеюсь зима нас пожалеет, не будет таких морозов сильных

У меня пять кошек. А у них 38,8 температура. Залезем все вместе под три одеяла

Никак. Той зимой в морозы жила в киевской квартире. В спальне +4. Выжили. И снова выживем. Отапливать с пенсией 4 тысячи не получится

Чаем и любовью

Много лет назад, еще не было газа, мы построили дом, в котором есть печка, духовка. И в доме тепло и еду можно приготовить и в духовке запечь

Поеду из города в село там печь, груба

Спальный мешок + химические грелки

Буржуйкой

Горячую воду в бутылки и под одеяло

Как и зимой прошлогодней. Если есть свет, то обогреватель, электропростынь. Света нет, так греть воду на газовой туристической плитке, в пластиковые бутылки горячую наливать и под одеяло

Ранее "Телеграф" рассказывал, на чем украинцы начали жестко экономить. Ответы дали наши читатели.