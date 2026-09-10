Обігрів кондиціонером узимку: як не "вбити" техніку

Не кожен кондиціонер може витримати сильні морози

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Українці все частіше використовують кондиціонер на обігрів взимку. Проте, якщо це зробити неправильно, можна завдати суттєвої шкоди техніці.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла менеджерка інженерно-кліматичної компанії "Ліка-Комфорт" Тетяна Тюх. За її словами, щоб використовувати таку техніку на обігрів, потрібно уважно дослідити її характеристики.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Кондиціонер замість опалення: скільки градусів морозу він витримає та як не угробити техніку

Експертка наголосила, що захист кондиціонера від сильного морозу закладають ще на заводі. Там встановлюють підігрів картера компресора, піддона та дренажу. А, якщо такого підігріву немає, конденсат замерзає в піддоні й може заблокувати дренаж або вентилятор.

"Холодний запуск компресора також підвищує ризик недостатнього змащення деталей. Тож, якщо використовувати обладнання за температури, нижчої за передбачену виробником, кондиціонер може перейти в аварійний режим, не запуститися або працювати з підвищеним навантаженням, що прискорить зношування компресора", — пояснила Тетяна Тюх.

За її словами, людям, які планують опалювати оселю кондиціонером в сильні морози, краще відразу обирати модель, яка розрахована на низькі температури. Також не варто намагатись розширити діапазон температур універсальним комплектом.

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