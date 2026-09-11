Видеоконтроль 24/7 и агенты ГНС на фабриках: почему тотальный надзор государства бессилен против производителей табачного контрафакта

Почти вся нелегальная продукция производится внутри страны, заявили эксперты

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В Украине развернули беспрецедентную систему контроля за производством табака, обвесив легальные фабрики камерами и приставив к ним круглосуточных надзирателей. Однако теневой рынок сигарет вместо падения снова демонстрирует негативный тренд к росту.

Эксперты и бизнес уверены: власти лишь имитируют бурную деятельность, в то время как почти 70% нелегального табака спокойно производят два крупнейших игрока (по данным Kantar), которых чиновники и правоохранители упорно "не замечают".

Об этом говорилось во время пресс-бранча "Нелегальный рынок табака под микроскопом" от инициативы "Нет контрабанде" , который посетил "Телеграф".

Тотальное наблюдение "для своих"

За последние годы в Украине приняли ряд жестких, а иногда даже чрезмерных регуляторных мер, призванных взять под контроль ситуацию с контрафактом и контрабандой табачной продукции. На легальных табачных фабриках и на всех складах с прошлого года введено круглосуточное видеонаблюдение.

Сотни камер 24/7 фиксируют каждый шаг: производственные линии, рампы, въезды и выезды. Аналогичными "гирляндами" из камер заставили завесить и любой склад хранения продукции. Вдобавок, на предприятиях ввели налоговые посты — представители ГНС посменно сидят на производствах и контролируют процесс вживую.

Легальные производители потратили миллионы гривен на закупку систем и имплементацию этих требований, однако на общую ситуацию в стране это не повлияло, ведь производители нелегальной продукции эти меры элементарно обходят.

"У нас на производстве 24/7 сидит налоговик в пределах налогового поста, ведется круглосуточное видеонаблюдение, камеры стоят всюду. Мы вложили миллионы гривен, чтобы все это оборудовать согласно жестким требованиям по качеству видео и месячного хранения записей. Несмотря на все эти мероприятия, нелегальный рынок только растет. Производители контрафакта, формально внедрившие аналогичные меры, просто могут скрыть свое теневое производство "за углом". Вывод прост: все эти инструменты сами по себе никак не помогают остановить реальный теневой сектор", — отметил заместитель гендиректора JTI по корпоративным вопросам и коммуникациям, представитель ассоциации "Укртабак" и посол инициативы "Нет контрабанде" Андрей Фита.

Андрей Фита и Евгений Кузьменко

Как свидетельствуют последние данные исследования компании Kantar, уровень нелегальной торговли сигаретами в первой половине 2026 года зафиксировался на отметке 19,8%. Для сравнения – к концу 2024 года он составлял лишь 12,6%.

Поэтому госбюджет только за текущий год рискует потерять астрономические 33,3 миллиарда гривен — средства, которые критически необходимы для финансирования армии.

Госбюджет может потерять 33,3 млрд грн

Проблема правоприменения

Почему миллиардные убытки продолжаются, несмотря на сумасшедший контроль? Организаторы инициативы "Нет контрабанде" отмечают: у государства есть все законы и полномочия, но полностью отсутствует адекватное правоприменение. Налоговики и правоохранители часто блокируют мелких торговцев или бабушек у метро, создавая красивую картинку в отчетах, но игнорируют первопричину.

Почти вся нелегальная продукция производится внутри страны

Сегодня нелегальный табак — чисто внутренняя украинская проблема, ведь почти вся нелегальная продукция производится внутри страны.

"Нелегальный рынок состоит из нескольких схем, и контрабанда из-за рубежа сейчас составляет мизерные 0,8% — это фактически погрешность измерения. Зато абсолютно большая часть — это внутреннее производство. При этом две трети всего нелегального объема в Украине, по данным Kantar, обеспечивают всего два крупных производителя, имеющих действующие лицензии, — Винниковская табачная фабрика и Marshall Fine Tobacco", — отметил менеджер по регуляторным вопросам JTI, эксперт инициативы "Нет контрабанде" Евгений Кузьменко.

При этом очень часто бывает, что фабрики с действующими лицензиями могут покупать только крошечную долю сырья и акцизов для прикрытия, показывая минимальную официальную деятельность, а в другие смены производить миллиарды неучтенных сигарет под видом псевдоэкспорта или с поддельными марками.

"В европейских странах главная проблема правоохранителей — как найти нелегальные линии. Они ищут их, тратят огромный ресурс. В нашем же государстве главная проблема чиновников — как их не видеть. Им приносишь адреса, доказательства, продукцию, а их задача — найти основание, почему на это не обращать внимания. Государство должно прекратить имитацию борьбы с киосками и сфокусироваться на производителях нелегального рынка", — подытожил Андрей Фита.

Эксперты резюмируют: пока правоохранительные органы не перейдут к реальным шагам, направленным на "охоту" на крупнейших производителей нелегального рынка, а затем – к лишению лицензий и реальным приговорам за производство табачного контрафакта, украинский бюджет и дальше будет продолжать терять десятки миллиардов гривен ежегодно.

Чтобы понять масштаб проблемы, следует пересчитать потенциальные потери бюджета в оборонный эквивалент. 33,3 миллиарда гривен, которые в этом году растворятся в табачной тени из-за выборочной слепоты органов контроля, — это стоимость ориентировочно полутора миллионов FPV-дронов или тысяч бронемашин, которые могли бы спасать жизни украинских военных на передовой.

Поэтому организаторы инициативы "Нет контрабанде" призывают украинские медиа, общественные организации и всех неравнодушных присоединиться к борьбе с теневым рынком. Не переключайтесь.