Укр

Видеоконтроль 24/7 и агенты ГНС на фабриках: почему тотальный надзор государства бессилен против производителей табачного контрафакта

Автор
Женя Хамстер
Дата публикации
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Встреча инициативы «Нет контрабанде» с украинскими журналистами Новость обновлена 11 сентября 2026, 11:40
Встреча инициативы «Нет контрабанде» с украинскими журналистами

Почти вся нелегальная продукция производится внутри страны, заявили эксперты

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В Украине развернули беспрецедентную систему контроля за производством табака, обвесив легальные фабрики камерами и приставив к ним круглосуточных надзирателей. Однако теневой рынок сигарет вместо падения снова демонстрирует негативный тренд к росту.

Эксперты и бизнес уверены: власти лишь имитируют бурную деятельность, в то время как почти 70% нелегального табака спокойно производят два крупнейших игрока (по данным Kantar), которых чиновники и правоохранители упорно "не замечают".

Об этом говорилось во время пресс-бранча "Нелегальный рынок табака под микроскопом" от инициативы "Нет контрабанде", который посетил "Телеграф".

Тотальное наблюдение "для своих"

За последние годы в Украине приняли ряд жестких, а иногда даже чрезмерных регуляторных мер, призванных взять под контроль ситуацию с контрафактом и контрабандой табачной продукции. На легальных табачных фабриках и на всех складах с прошлого года введено круглосуточное видеонаблюдение.

Сотни камер 24/7 фиксируют каждый шаг: производственные линии, рампы, въезды и выезды. Аналогичными "гирляндами" из камер заставили завесить и любой склад хранения продукции. Вдобавок, на предприятиях ввели налоговые посты — представители ГНС посменно сидят на производствах и контролируют процесс вживую.

Легальные производители потратили миллионы гривен на закупку систем и имплементацию этих требований, однако на общую ситуацию в стране это не повлияло, ведь производители нелегальной продукции эти меры элементарно обходят.

"У нас на производстве 24/7 сидит налоговик в пределах налогового поста, ведется круглосуточное видеонаблюдение, камеры стоят всюду. Мы вложили миллионы гривен, чтобы все это оборудовать согласно жестким требованиям по качеству видео и месячного хранения записей. Несмотря на все эти мероприятия, нелегальный рынок только растет. Производители контрафакта, формально внедрившие аналогичные меры, просто могут скрыть свое теневое производство "за углом". Вывод прост: все эти инструменты сами по себе никак не помогают остановить реальный теневой сектор", — отметил заместитель гендиректора JTI по корпоративным вопросам и коммуникациям, представитель ассоциации "Укртабак" и посол инициативы "Нет контрабанде" Андрей Фита.

Андрей Фита и Евгений Кузьменко
Андрей Фита и Евгений Кузьменко

Как свидетельствуют последние данные исследования компании Kantar, уровень нелегальной торговли сигаретами в первой половине 2026 года зафиксировался на отметке 19,8%. Для сравнения – к концу 2024 года он составлял лишь 12,6%.

Поэтому госбюджет только за текущий год рискует потерять астрономические 33,3 миллиарда гривен — средства, которые критически необходимы для финансирования армии.

Госбюджет может потерять 33,3 млрд грн
Госбюджет может потерять 33,3 млрд грн

Проблема правоприменения

Почему миллиардные убытки продолжаются, несмотря на сумасшедший контроль? Организаторы инициативы "Нет контрабанде" отмечают: у государства есть все законы и полномочия, но полностью отсутствует адекватное правоприменение. Налоговики и правоохранители часто блокируют мелких торговцев или бабушек у метро, создавая красивую картинку в отчетах, но игнорируют первопричину.

Почти вся нелегальная продукция производится внутри страны
Почти вся нелегальная продукция производится внутри страны

Сегодня нелегальный табак — чисто внутренняя украинская проблема, ведь почти вся нелегальная продукция производится внутри страны.

"Нелегальный рынок состоит из нескольких схем, и контрабанда из-за рубежа сейчас составляет мизерные 0,8% — это фактически погрешность измерения. Зато абсолютно большая часть — это внутреннее производство. При этом две трети всего нелегального объема в Украине, по данным Kantar, обеспечивают всего два крупных производителя, имеющих действующие лицензии, — Винниковская табачная фабрика и Marshall Fine Tobacco", — отметил менеджер по регуляторным вопросам JTI, эксперт инициативы "Нет контрабанде" Евгений Кузьменко.

При этом очень часто бывает, что фабрики с действующими лицензиями могут покупать только крошечную долю сырья и акцизов для прикрытия, показывая минимальную официальную деятельность, а в другие смены производить миллиарды неучтенных сигарет под видом псевдоэкспорта или с поддельными марками.

"В европейских странах главная проблема правоохранителей — как найти нелегальные линии. Они ищут их, тратят огромный ресурс. В нашем же государстве главная проблема чиновников — как их не видеть. Им приносишь адреса, доказательства, продукцию, а их задача — найти основание, почему на это не обращать внимания. Государство должно прекратить имитацию борьбы с киосками и сфокусироваться на производителях нелегального рынка", — подытожил Андрей Фита.

Эксперты резюмируют: пока правоохранительные органы не перейдут к реальным шагам, направленным на "охоту" на крупнейших производителей нелегального рынка, а затем – к лишению лицензий и реальным приговорам за производство табачного контрафакта, украинский бюджет и дальше будет продолжать терять десятки миллиардов гривен ежегодно.

Чтобы понять масштаб проблемы, следует пересчитать потенциальные потери бюджета в оборонный эквивалент. 33,3 миллиарда гривен, которые в этом году растворятся в табачной тени из-за выборочной слепоты органов контроля, — это стоимость ориентировочно полутора миллионов FPV-дронов или тысяч бронемашин, которые могли бы спасать жизни украинских военных на передовой.

Поэтому организаторы инициативы "Нет контрабанде" призывают украинские медиа, общественные организации и всех неравнодушных присоединиться к борьбе с теневым рынком. Не переключайтесь.

Теги:
#Контрабанда #Сигареты #Табак #Контрафакт #Контрафактные сигареты