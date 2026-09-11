Відеоконтроль 24/7 та агенти ДПС на фабриках: чому тотальний нагляд держави безсилий проти виробників тютюнового контрафакту

Майже вся нелегальна продукція виробляється всередині країни, заявили експерти

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В Україні розгорнули безпрецедентну систему контролю за виробництвом тютюну, завішавши легальні фабрики камерами та приставивши до них цілодобових наглядачів. Проте тіньовий ринок цигарок замість падіння знову демонструє негативний тренд до зростання.

Експерти та бізнес впевнені: влада лише імітує бурхливу діяльність, тоді як майже 70% нелегального тютюну спокійно виробляють два найбільші гравці (згідно з даними Kantar), яких чиновники та правоохоронці вперто "не помічають".

Про це йшлося під час пресбранчу "Нелегальний ринок тютюну під мікроскопом" від ініціативи "Ні контрабанді" , який відвідав "Телеграф".

Тотальний нагляд "для своїх"

За останні роки в Україні ухвалили низку жорстких, а подекуди навіть надмірних регуляторних заходів, покликаних узяти під контроль ситуацію з контрафактом і контрабандою тютюнової продукції. На легальних тютюнових фабриках і всіх складах з минулого року запроваджено цілодобове відеоспостереження.

Сотні камер 24/7 фіксують кожен крок: виробничі лінії, рампи, в'їзди та виїзди. Аналогічними "гірляндами" з камер змусили завішати й будь-який склад зберігання продукції. На додачу, на підприємствах ввели податкові пости — представники ДПС позмінно сидять на виробництвах і контролюють процес наживо.

Легальні виробники витратили мільйони гривень на закупівлю систем та імплементацію цих вимог, проте на загальну ситуацію в країні це не вплинуло, адже виробники нелегальної продукції ці заходи елементарно обходять.

"У нас на виробництві 24/7 сидить податківець в межах податкового посту, ведеться цілодобове відеоспостереження, камери стоять усюди. Ми вклали мільйони гривень, щоб усе це обладнати згідно з жорсткими вимогами щодо якості відео та місячного зберігання записів. Попри всі ці заходи нелегальний ринок тільки зростає. Виробники контрафакту, які формально запровадили аналогічні заходи, просто можуть сховати своє тіньове виробництво "за рогом". Висновок простий: усі ці інструменти самі по собі ніяким чином не допомагають зупинити реальний тіньовий сектор", — зазначив заступник гендиректора JTI з корпоративних питань та комунікацій, представник асоціації "Укртютюн" та амбасадор ініціативи "Ні контрабанді" Андрій Фіта.

Андрій Фіта та Євген Кузьменко

Як свідчать останні дані дослідження компанії Kantar, рівень нелегальної торгівлі сигаретами у першій половині 2026 року зафіксувався на позначці 19,8%. Для порівняння – на кінець 2024 року він складав лише 12,6%.

Через це держбюджет лише за поточний рік ризикує втратити астрономічні 33,3 мільярда гривень — кошти, які критично необхідні для фінансування армії.

Держбюджет може втратити 33,3 млрд грн

Проблема правозастосування

Чому мільярдні збитки тривають, попри шалений контроль? Організатори ініціативи "Ні контрабанді" наголошують: у держави є всі закони та повноваження, але повністю відсутнє адекватне правозастосування. Податківці та правоохоронці часто блокують дрібних торгівців чи бабусь біля метро, створюючи красиву картинку у звітах, але ігнорують першопричину.

Майже вся нелегальна продукція виробляється всередині країни

Сьогодні нелегальний тютюн — це суто внутрішня українська проблема, адже майже вся нелегальна продукція виробляється всередині країни.

"Нелегальний ринок складається з кількох схем, і контрабанда з-за кордону зараз становить мізерні 0,8% — це фактично похибка вимірювання. Натомість абсолютно більша частина — це внутрішнє виробництво. При цьому дві третини усього нелегального обсягу в Україні, за даними Kantar, забезпечують усього два великі виробники, які мають чинні ліцензії — Винниківська тютюнова фабрика та Marshall Fine Tobacco", — зазначив менеджер з регуляторних питань JTI, експерт ініціативи "Ні контрабанді" Євген Кузьменко.

При цьому дуже часто буває, що фабрики з чинними ліцензіями можуть купувати лише крихітну частку сировини й акцизів для прикриття, показуючи мінімальну офіційну діяльність, а в інші зміни виробляти мільярди необлікованих сигарет під виглядом псевдоекспорту чи з підробленими марками.

"В європейських країнах головна проблема правоохоронців — як знайти нелегальні лінії. Вони шукають їх, витрачають величезний ресурс. В нашій же державі головна проблема чиновників — як їх НЕ бачити. Їм приносиш адреси, докази, продукцію, а їхня задача — знайти підставу, чому на це не звертати увагу. Держава має припинити імітацію боротьби з кіосками й сфокусуватися на найбільших виробниках нелегального ринку", — підсумував Андрій Фіта.

Експерти резюмують: поки правоохоронні органи не перейдуть до реальних кроків, спрямованих на "полювання" на найбільших виробників нелегального ринку, а відтак – до позбавлення ліцензій і реальних вироків за виробництво тютюнового контрафакту, український бюджет і надалі продовжуватиме втрачати десятки мільярдів гривень щороку.

Щоб усвідомити масштаб проблеми, варто перерахувати потенційні втрати бюджету в оборонний еквівалент. 33,3 мільярда гривень, які цього року розчиняться в тютюновій тіні через вибіркову сліпоту органів контролю — це вартість орієнтовно півтора мільйона FPV-дронів або тисяч бронемашин, які могли б рятувати життя українських військових на передовій.

Відтак організатори ініціативи "Ні контрабанді" закликають українські медіа, громадські організації та всіх небайдужих долучитися до боротьби з тіньовим ринком. Не перемикайтесь.