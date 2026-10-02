Тест на любовь по одной картинке: кого вы увидели первым — собаку или кошек
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Проверьте себя за несколько секунд
Иногда достаточно одного взгляда, чтобы увидеть на изображении то, чего другой человек вообще не заметит. В этом и заключается особенность оптических иллюзий: мозг пытается как можно быстрее найти знакомые формы среди цветов и линий, поэтому одна и та же картинка для разных людей может выглядеть совершенно по-разному.
Именно на таком принципе построена эта иллюстрация. На ней можно разглядеть собаку или кошек — и то, что вы увидите первым, по версии немецкого издания Focus, может кое-что рассказать о вашем отношении к любви.
Посмотрите на картинку снова. Кого вы увидели первыми?
Если первой вы увидели собаку
В этом тесте такой результат связывают со спокойным, преданным и ответственным отношением к любви.
Для вас немаловажную роль в отношениях играет доверие. Вы цените надежность партнера и не готовы строить близкие отношения без ощущения взаимной уверенности друг в друге.
Также результат указывает на веру в настоящую любовь. Даже если встреча с подходящим человеком затягивается, вы готовы ждать.
Если первыми вы заметили кошек
Если вместо собаки вы сразу разглядели кошек, тест связывает это с независимостью и любовью к свободе.
Вам важно оставаться собой даже в отношениях. Постоянный контроль или отсутствие личного пространства может быстро стать проблемой.
Это не значит, что вам не нужны близкие отношения. Просто для комфортного партнерства важно иметь достаточно личного пространства и одновременно проводить время вместе с любимым человеком.
В результатах теста отсутствует правильный или неправильный вариант. Собака и кошки лишь указывают на разные черты, которые могут быть важны для человека в романтических отношениях.
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