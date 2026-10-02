Этот дом из старых шин и бутылок согревает сам себя: в чем секрет (видео)

Американская пара построила дом мечты в горах

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В заснеженных горах Колорадо (США) на высоте более 3400 метров над уровнем моря супружеская пара Зак Шехтер и Элиз Шиффман построила уникальный автономный дом, который полностью меняет представление о комфортной жизни вне цивилизации. Жилье сделано по концепции Earthship "земляной корабль".

Для создания эко-дома, площадью 65 квадратных метров, пара использовала 700 старых автомобильных шин и материалы из окружающей среды (местная ель). Об этом сообщает Blic.

Старые шины стали стеной/Фото: Screenshot

Конструкцыия крыши сделана из местной ели/Фото: Screenshot

Концепция такого жилища базируется на идеях архитектора Майкла Рейнольдса из 1970-х годов: использовать отходы и природные ресурсы для полной автономии.

Тепло под толщей снега и солнечная энергия

Зимы в этой местности суровые — выпадает до 3,7 метров снега, из-за чего дом, часть которого была построена под землей, полностью прячется под белым одеялом. Однако это лишь играет на руку владельцам:

Природная изоляция: Земля и толстый слой снега работают как термос.

Земля и толстый слой снега работают как термос. Стабильная температура: Благодаря дровяной печи и огромной оранжерее на южном фасаде, внутри дома даже в мороз держится комфортная температура +27 °C. Даже во время недельного отсутствия хозяев пассивная солнечная система поддерживает внутри не менее +13 °C.

Благодаря дровяной печи и огромной оранжерее на южном фасаде, внутри дома даже в мороз держится комфортная температура +27 °C. Даже во время недельного отсутствия хозяев пассивная солнечная система поддерживает внутри не менее +13 °C. Электрика и вода: На крыше установлены шесть солнечных панелей с мощными аккумуляторами, а воду собирают из осадков и благодаря растопленному снегу в специальные цистерны на 9000 литров. Для подогрева воды они используют проточный водонагреватель на пропане, и одного газового баллона им хватает примерно на месяц. Также в доме есть генератор, если солнечной энергии не хватает.

6 солнечных панелей обеспечивают электрикой дом/Фото: Screenshot

Быт без счетов за коммуналку

Интерьер жилища полностью поддерживает принципы экологичности: стены частично выложены из тысяч стеклянных бутылок, которые создают невероятное световое сияние, а мебель сделана вручную.

Бутылки в стене служат источником света/Фото: Screenshot

Входная теплица служит не только тамбуром, но и настоящим зимним садом. Растения там автоматически поливаются "серой" водой после стирки или душа, которая предварительно естественным путем фильтруется через гравий.

Зимний сад в доме/Фото: Screenshot

Освоив выживание в диких условиях, пара полностью адаптировалась к местной жизни: Элиз открыла лесопилку, а Зак — строительную компанию. Сейчас они возводят еще более масштабный автономный дом площадью 195 квадратных метров, доказывая, что жизнь без коммунальных счетов может быть удобной и современной.

Напомним, в условиях регулярных угроз энергосистеме и подготовки к сложному отопительному сезону украинцы продолжают искать автономные решения для энергоснабжения своих домов. Владелец частного дома нестандартно подошел к вопросу энергонезависимости, смонтировав солнечные панели на фасад своего дома.