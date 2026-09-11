Замена дорогим кремам и сывороткам: бабушкины секреты красоты, которые работают и сейчас

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Сегодня полки магазинов ломятся от косметических средств. Но несколько десятилетий назад уход за собой обходился без десятка баночек с кремами и сыворотками с мудреным составом. Все, что было нужно для красивой кожи и волос, женщины находили у себя на кухне или в собственном саду.

На это обратил внимание женский журнал Žena Pluska.

Вместо патчей от мешков и отеков под глазами наши бабушки использовали тонкие ломтики огурца. Он на 95% состоит из воды и богат витаминами, поэтому хорошо снимает отечность и освежает взгляд. Также использовали компрессы из охлажденного черного чая, который благодаря антиоксидантам тоже помогает убрать припухлость.

Для кожи, склонной к раздражению и высыпаниям, в ход шли отвары трав, которые росли в любом саду или на подоконнике. Ромашку и лаванду использовали, чтобы успокоить раздраженную кожу, а мелиссу — как средство для омоложения. Такой травяной лосьон готовили просто — его заваривали и остужали, после чего им протирали лицо.

Отдельное место занимали маски из простых кухонных продуктов. Обычная сметана служила своего рода экспресс-маской для сияния кожи. Продукт наносили на лицо, а после подсыхания смывали теплой водой. Молочная кислота в составе помогала осветлить пигментацию.

Фото сгенерировано ИИ

Яичный белок использовали для сужения расширенных пор и борьбы с жирным блеском. Его слегка взбивали и наносили на 20–30 минут. А богатый лецитином желток смешивали с ложкой растительного масла и медом для глубокого питания сухой кожи.