Эту бабушкину посуду теперь все ищут: почему возвращается в тренды
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Какая эмалированная посуда из советских кухонь возвращается в быт
Эмалированная посуда, которую многие помнят из кухонь родителей и бабушек, снова в моде. Старые кастрюли, кружки, тазы и чайники теперь воспринимают не только как бытовые вещи, но и элементы ретроэстетики.
"Телеграф" расскажет, какая именно эмалированная посуда снова оказалась в моде и почему предметы из кухонь прошлого получили вторую жизнь.
Кастрюли, миски и тарелки
Самый узнаваемый вариант – эмалированные кастрюли с белым покрытием и цветным кантом. Не менее характерны были синие, зеленые и красные модели, а также посуда с цветочными орнаментами.
Отдельную категорию составляли большие кастрюли. Их использовали для приготовления варенья, заготовки овощей и прочей консервации.
К этой же эстетике относятся металлические миски и тарелки, покрытые эмалью. Они были легче керамической посуды и хорошо переносили нагрев.
Кружки, напоминающие о даче
Эмалированные кружки сегодня легко вписываются уже не только в ретроинтерьер. Их используют как дачную или туристическую посуду, берут на пикники и кемпинги.
Особенно узнаваемы металлические кружки с эмалевым покрытием. Для современного покупателя их привлекательность часто связана не столько с практичностью, сколько с характерным внешним видом.
Тазы и ведра — бытовая классика
Большие эмалированные тазы сегодня могут показаться почти музейным экспонатом, хотя когда-то без них сложно было представить обычный домашний быт. В них стирали, готовили варенье, использовали для различных хозяйственных нужд и даже купали детей.
Сегодня такие тазы снова привлекают внимание благодаря моде на ретро и вещи из прошлого. А также их покупают для дачи, сезонных заготовок, хозяйственных нужд, а иногда используют и как необычный элемент декора.
Не менее характерными были эмалированные ведра. Часто они имели цветной кант или простой декоративный рисунок, благодаря чему хорошо узнаются даже спустя десятилетия.
Чайники с длинным носиком
Еще один предмет, который сложно не связать с кухнями прошлого – эмалированный чайник. Классические модели имели длинный носик, металлическую ручку и крышку.
У такого ретро-чайника есть преимущество, которое не имеет современный электрический. Эмалированный чайник не зависит от электроэнергии, поэтому во время блекаута в нем можно вскипятить воду на газовой плите или другом доступном источнике тепла.
Эмалированная посуда хорошо вписывается в тренд на винтажные вещи, дачную эстетику и ностальгический дизайн. Поэтому то, что раньше считалось обычной кухонной утварью, сегодня может восприниматься как стильная деталь интерьера.
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