Эту бабушкину посуду теперь все ищут: почему возвращается в тренды

Какая эмалированная посуда из советских кухонь возвращается в быт

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Эмалированная посуда, которую многие помнят из кухонь родителей и бабушек, снова в моде. Старые кастрюли, кружки, тазы и чайники теперь воспринимают не только как бытовые вещи, но и элементы ретроэстетики.

"Телеграф" расскажет, какая именно эмалированная посуда снова оказалась в моде и почему предметы из кухонь прошлого получили вторую жизнь.

Кастрюли, миски и тарелки

Самый узнаваемый вариант – эмалированные кастрюли с белым покрытием и цветным кантом. Не менее характерны были синие, зеленые и красные модели, а также посуда с цветочными орнаментами.

Эмалированные кастрюли

Отдельную категорию составляли большие кастрюли. Их использовали для приготовления варенья, заготовки овощей и прочей консервации.

Большая кастрюля

К этой же эстетике относятся металлические миски и тарелки, покрытые эмалью. Они были легче керамической посуды и хорошо переносили нагрев.

Эмалированные миски

Кружки, напоминающие о даче

Эмалированные кружки сегодня легко вписываются уже не только в ретроинтерьер. Их используют как дачную или туристическую посуду, берут на пикники и кемпинги.

Особенно узнаваемы металлические кружки с эмалевым покрытием. Для современного покупателя их привлекательность часто связана не столько с практичностью, сколько с характерным внешним видом.

Эмалированные кружки

Тазы и ведра — бытовая классика

Большие эмалированные тазы сегодня могут показаться почти музейным экспонатом, хотя когда-то без них сложно было представить обычный домашний быт. В них стирали, готовили варенье, использовали для различных хозяйственных нужд и даже купали детей.

Сегодня такие тазы снова привлекают внимание благодаря моде на ретро и вещи из прошлого. А также их покупают для дачи, сезонных заготовок, хозяйственных нужд, а иногда используют и как необычный элемент декора.

Эмалированный таз

Не менее характерными были эмалированные ведра. Часто они имели цветной кант или простой декоративный рисунок, благодаря чему хорошо узнаются даже спустя десятилетия.

Эмалированное ведро

Чайники с длинным носиком

Еще один предмет, который сложно не связать с кухнями прошлого – эмалированный чайник. Классические модели имели длинный носик, металлическую ручку и крышку.

У такого ретро-чайника есть преимущество, которое не имеет современный электрический. Эмалированный чайник не зависит от электроэнергии, поэтому во время блекаута в нем можно вскипятить воду на газовой плите или другом доступном источнике тепла.

Эмалированный чайник

Эмалированная посуда хорошо вписывается в тренд на винтажные вещи, дачную эстетику и ностальгический дизайн. Поэтому то, что раньше считалось обычной кухонной утварью, сегодня может восприниматься как стильная деталь интерьера.

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