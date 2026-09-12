Забудьте об освежителях: зачем опытные хозяйки оставляют соду возле унитаза на ночь
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Это вещество незаменимо в быту
Пищевая сода широко используется не только в кулинарии. Это одно из самых эффективных и доступных средств в быту для уборки.
Благодаря свойствам натурального абсорбента сода отлично поглощает излишнюю влагу и нейтрализует неприятные запахи, которые часто скапливаются у основания унитаза. Об этом сообщает cronista.
Как это работает?
Зона у подножия унитаза — одно из самых проблемных мест в санузле. Здесь постоянно скапливается незаметная влага, образуются въевшиеся загрязнения и концентрируются неприятные запахи. Пищевая сода выступает в роли мощного натурального абсорбента:
- Поглощает влагу: сода удерживает лишнюю сырость, сохраняя поверхность сухой и предотвращая развитие бактерий.
- Нейтрализует запахи: вместо того чтобы просто маскировать ароматы (как это делают освежители), сода расщепляет их на молекулярном уровне.
- Облегчает уборку: сухая смесь размягчает накопившуюся грязь, благодаря чему её становится намного проще удалить.
Как правильно применять этот лайфхак
- Нанесите тонкий слой пищевой соды на пол вокруг основания унитаза.
- Оставьте на несколько часов (удобнее всего делать это на ночь), чтобы сода успела впитать влагу и запахи.
- Уберите средство с помощью веника, пылесоса или сухой тряпки.
- При необходимости повторяйте процедуру 1–2 раза в неделю.
Главные преимущества метода
- Без резкой химии: сода абсолютно безопасна, не выделяет токсичных паров и не оставляет въедливых парфюмерных отдушек.
- Экономичность: эффективное средство всегда под рукой и стоит копейки.
- Простота: не нужно ничего долго усердно тереть — сода делает всю работу за вас.
Ранее "Телеграф" сообщал, что сода помогает справиться с легкими загрязнениями, налетом и неприятными запахами, а в некоторых случаях действительно может заменить специальные средства.