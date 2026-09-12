Забудьте об освежителях: зачем опытные хозяйки оставляют соду возле унитаза на ночь

Это вещество незаменимо в быту

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Пищевая сода широко используется не только в кулинарии. Это одно из самых эффективных и доступных средств в быту для уборки.

Благодаря свойствам натурального абсорбента сода отлично поглощает излишнюю влагу и нейтрализует неприятные запахи, которые часто скапливаются у основания унитаза. Об этом сообщает cronista.

Как это работает?

Зона у подножия унитаза — одно из самых проблемных мест в санузле. Здесь постоянно скапливается незаметная влага, образуются въевшиеся загрязнения и концентрируются неприятные запахи. Пищевая сода выступает в роли мощного натурального абсорбента:

Поглощает влагу: сода удерживает лишнюю сырость, сохраняя поверхность сухой и предотвращая развитие бактерий.

сода удерживает лишнюю сырость, сохраняя поверхность сухой и предотвращая развитие бактерий. Нейтрализует запахи: вместо того чтобы просто маскировать ароматы (как это делают освежители), сода расщепляет их на молекулярном уровне.

вместо того чтобы просто маскировать ароматы (как это делают освежители), сода расщепляет их на молекулярном уровне. Облегчает уборку: сухая смесь размягчает накопившуюся грязь, благодаря чему её становится намного проще удалить.

Как правильно применять этот лайфхак

Нанесите тонкий слой пищевой соды на пол вокруг основания унитаза. Оставьте на несколько часов (удобнее всего делать это на ночь), чтобы сода успела впитать влагу и запахи. Уберите средство с помощью веника, пылесоса или сухой тряпки. При необходимости повторяйте процедуру 1–2 раза в неделю.

Вокруг унитаза посыпали содой/Фото: ИИ

Главные преимущества метода

Без резкой химии: сода абсолютно безопасна, не выделяет токсичных паров и не оставляет въедливых парфюмерных отдушек.

сода абсолютно безопасна, не выделяет токсичных паров и не оставляет въедливых парфюмерных отдушек. Экономичность: эффективное средство всегда под рукой и стоит копейки.

эффективное средство всегда под рукой и стоит копейки. Простота: не нужно ничего долго усердно тереть — сода делает всю работу за вас.

Главные преимущества соды при уборке в туалете/Фото: ИИ

Ранее "Телеграф" сообщал, что сода помогает справиться с легкими загрязнениями, налетом и неприятными запахами, а в некоторых случаях действительно может заменить специальные средства.