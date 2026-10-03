Северный мост в Киеве перекрыли после удара России. Чем важна эта переправа (видео)

Вплоть до 2028 года эта переправа через Днепр называлась Московский мост

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Утром в субботу, 3 октября, Россия нанесла удар по Северному мосту в Киеве. После закрытия Южного моста из-за последствий российских ударов, Северный был одним из путей добраться с одного берега на другой.

Удар по Северному мосту подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Вскоре он добавил, что повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту с левого на правый берег перекрыли. Перед взрывом на Северном мосту Воздушные Силы Украины предупреждали о реактивном БПЛА на Киев.

Северный мост после удара. Фото: Киев Инфо

Россия атакует Северный мост — чем он важен

Северный мост в Киеве является критически важной транспортной артерией, соединяющей правобережную часть города с большими жилыми массивами на левом берегу Троещиной, Воскресенкой и Радужным. Путепровод позволяет ежедневно пересекать Днепр сотням тысяч жителей жилых массивов Оболонь, Троещина, Воскресенка и других.

Северный мост. Фото: tykyiv.com

Северный мост берет на себя значительную часть нагрузки с других мостов столицы, поддерживая общую городскую логистику. Мост строили пять лет и открыли в декабре 1976 года.

Северный мост состоит из трех частей: уникального асимметричного вантового моста через Днепр, моста через реку Десенко, а также путепровода, ведущего к Трухановому острову. Высота А-образного пилона, поддерживающего вантовые тросы, составляет 119 метров, он украшен пятиметровым медным гербом Киева.

Движение по Северному мосту ограничивается во время воздушных тревог в направлении с правого на левый берег. Как видно на публикуемых местными пабликами фото и видео, после попадания на мосту возникло возгорание.

Изменения движения общественного транспорта 3 октября

"Киевпасстранс" сообщил, что из-за перекрытия движения по Северному мосту движение автобусов №№ 21, 73, 101 организовано по маршруту:

Подольский мостовой переход – ст. м. "Почтовая площадь" — Европейская площадь

Задерживается движение автобусов № 21, 73, 101, 114 и троллейбусов № 29, 30, 31, 47.

Россия вывела из строя Южный мост в Киеве

В течение 1 и 2 октября РФ нанесла ряд ударов по Южному мосту в Киеве. Южный мост полностью закрыт для движения автотранспорта и метро — и во время воздушных тревог и при их отсутствии.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, как теперь можно перебраться через Днепр в Киеве. Есть несколько переправ, однако водителям следует учитывать, что во время воздушной тревоги движение ими может ограничиваться в зависимости от направления.