Северный мост в Киеве перекрыли после удара России. Чем важна эта переправа (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Вплоть до 2028 года эта переправа через Днепр называлась Московский мост
Утром в субботу, 3 октября, Россия нанесла удар по Северному мосту в Киеве. После закрытия Южного моста из-за последствий российских ударов, Северный был одним из путей добраться с одного берега на другой.
Удар по Северному мосту подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Вскоре он добавил, что повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту с левого на правый берег перекрыли. Перед взрывом на Северном мосту Воздушные Силы Украины предупреждали о реактивном БПЛА на Киев.
Россия атакует Северный мост — чем он важен
Северный мост в Киеве является критически важной транспортной артерией, соединяющей правобережную часть города с большими жилыми массивами на левом берегу Троещиной, Воскресенкой и Радужным. Путепровод позволяет ежедневно пересекать Днепр сотням тысяч жителей жилых массивов Оболонь, Троещина, Воскресенка и других.
Северный мост берет на себя значительную часть нагрузки с других мостов столицы, поддерживая общую городскую логистику. Мост строили пять лет и открыли в декабре 1976 года.
Северный мост состоит из трех частей: уникального асимметричного вантового моста через Днепр, моста через реку Десенко, а также путепровода, ведущего к Трухановому острову. Высота А-образного пилона, поддерживающего вантовые тросы, составляет 119 метров, он украшен пятиметровым медным гербом Киева.
Движение по Северному мосту ограничивается во время воздушных тревог в направлении с правого на левый берег. Как видно на публикуемых местными пабликами фото и видео, после попадания на мосту возникло возгорание.
Изменения движения общественного транспорта 3 октября
"Киевпасстранс" сообщил, что из-за перекрытия движения по Северному мосту движение автобусов №№ 21, 73, 101 организовано по маршруту:
- Подольский мостовой переход – ст. м. "Почтовая площадь" — Европейская площадь
Задерживается движение автобусов № 21, 73, 101, 114 и троллейбусов № 29, 30, 31, 47.
Россия вывела из строя Южный мост в Киеве
В течение 1 и 2 октября РФ нанесла ряд ударов по Южному мосту в Киеве. Южный мост полностью закрыт для движения автотранспорта и метро — и во время воздушных тревог и при их отсутствии.
Напомним, "Телеграф" рассказывал, как теперь можно перебраться через Днепр в Киеве. Есть несколько переправ, однако водителям следует учитывать, что во время воздушной тревоги движение ими может ограничиваться в зависимости от направления.