Выдерживала атаки стихий 550 лет: на Гавайях легендарная каменная арка обрушилась в Тихий океан

Она сформировалась во времена эпохи Возрождения и простояла до наших дней

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Одна из самых интересных достопримечательностей побережья Большого острова Гавайев – каменная арка Hōlei Sea Arch обрушилась в Тихий океан. Она простояла около 550 лет, но все же не выдержала влияния времени и стихий.

Об этом пишет CNN. Отмечается, что арка была одним из известнейших знаковых мест этого региона.

Как появилась арка

Это чудо природы сформировалось примерно 550 лет назад в результате извержения вулкана. Один из потоков лавы достиг побережья, где застыл, сформировав береговую линию, которую постепенно начали "подтачивать" волны Тихого океана. Со временем вода и ветры пробили отверстие в скале, сформировав 27-метровую природную арку.

По данным Службы национальных парков США, такие формации возникают в результате дифференциальной эрозии. Во время этого процесса более мягкие слои породы разрушаются быстрее, тогда как более твердые определенное время остаются, образуя своеобразный каменный мост.

В Службе объяснили, что такие формации выглядят прекрасно, но являются временными и имеют ограниченный период существования. Рано или поздно они обрушиваются в океаны.

Holey Sea Arch

Когда произошел обвал Hōlei Sea Arch

Ученые не могут назвать точный момент разрушения этой природной конструкции. Они отмечают, что арка стояла еще 23 сентября, а к вечеру 27 сентября ее уже не стало.

В то же время отмечается, что в эти дни часть парка временно закрывали из-за тропического шторма Nolo. И обвал породы мог произойти именно из-за влияния стихии.

Holey Sea Arch

В то же время, причиной разрушения не указывают лишь один шторм. Скалы вокруг арки демонстрировали признаки нестабильности на протяжении многих лет. Во время извержения Килауэа в 2018 году землетрясение и обвал вершины вулкана повредили прибрежные скалы, а в январе 2020-го из-за новых трещин опасную смтровую зону закрыли.

Позже сильный прилив разрушил часть нижней секции арки. Специалисты еще тогда предупреждали, что полное разрушение конструкции может произойти в любой момент.

Что сейчас на месте арки

После обвала Hōlei Sea Arch береговая линия изменилась. Там сейчас только воды Тихого океана. Однако ученые отмечают, что процесс формирования подобных природных арок не прекращается. Волны продолжают разрушать вулканические скалы, образуя пещеры и новые арки.

Так выглядит береговая линия острова после овала арки. Фото NPS/J. Wei

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