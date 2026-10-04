Пожары, удар по авто и жертвы: что известно о новой атаке по Украине

Удар пришелся по гражданской инфраструктуре и частному сектору

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В ночь на 4 октября, а также накануне вечером Россия совершила очередные атаки по украинским городам. В результате есть повреждения, погибшие и пострадавшие.

В этом материале "Телеграф" сообщает о последствиях очередных вражеских обстрелов. На сей раз под ударом оказались Киев и Харьковская область.

Киев

Взрывы в столице раздавались вечером 3 октября, а также затем ночью. По информации мэра города Виталия Кличко, в Голосеевском районе пожар в частном жилом доме в результате падения обломков.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в Деснянском районе в результате падения обломков возникло возгорание на территории нежилого здания.

Харьковская область

В селе Шестаково зафиксировано попадание вражеского дрона по гражданскому авто. В результате удара погибла 35-летняя женщина и получил ранение 39-летний мужчина. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также около полуночи враг нанес удар по городу Изюм, применив, по предварительным данным, реактивные системы залпового огня (РСЗО) большого калибра.

"Повреждения зафиксированы в районе Поворотки. В результате вражеской атаки зафиксированы повреждения и возник пожар на территории неработающего предприятия. Также получили повреждения частные дома. В настоящее время информация о пострадавших не поступала", — сказали в городской военной администрации.

Атака затронула и другие регионы. Накануне вечером предупреждали о движении беспилотников сразу на нескольких направлениях – в частности над Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областями. Параллельно военные фиксировали пуски управляемых авиабомб.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем Россия может атаковать Киев, Харьков, Одессу и Львов этой зимой.