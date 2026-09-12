Забудьте про освіжувачі: навіщо досвідчені господині залишають соду біля унітазу на ніч

Ця речовина незамінна в побуті

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Харчова сода широко використовується у кулінарії. Це один із найефективніших і найдоступніших засобів у побуті для прибирання.

Завдяки властивостям натурального абсорбенту сода відмінно поглинає зайву вологу та нейтралізує неприємні запахи, які часто накопичуються біля основи унітазу. Про це повідомляє cronista.

Як це працює?

Зона біля підніжжя унітазу — одне із найпроблемніших місць у санвузлі. Тут постійно накопичується непомітна волога, утворюються забруднення, що в’їлися, і концентруються неприємні запахи. Харчова сода виступає у ролі потужного натурального абсорбенту:

Поглинає вологу: сода утримує зайву вогкість, зберігаючи суху поверхню і запобігаючи розвитку бактерій.

сода утримує зайву вогкість, зберігаючи суху поверхню і запобігаючи розвитку бактерій. Нейтралізує запахи: замість просто маскувати аромати (як це роблять освіжувачі), сода розщеплює їх на молекулярному рівні.

замість просто маскувати аромати (як це роблять освіжувачі), сода розщеплює їх на молекулярному рівні. Полегшує прибирання: суха суміш розм’якшує бруд, що накопичився, завдяки чому його стає набагато простіше видалити.

Як правильно застосовувати цей лайфхак

Нанесіть тонкий шар харчової соди на підлогу навколо основи унітаза. Залишіть на кілька годин (зручніше робити це на ніч), щоб сода встигла ввібрати вологу та запахи. Заберіть засіб за допомогою віника, пилососа або сухої ганчірки. При необхідності повторюйте процедуру 1-2 рази на тиждень.

Навколо унітазу посипали содою/Фото: ШІ

Головні переваги методу

Без різкої хімії: сода абсолютно безпечна, не виділяє токсичної пари й не залишає в’їдливих парфумерних ароматизаторів.

сода абсолютно безпечна, не виділяє токсичної пари й не залишає в’їдливих парфумерних ароматизаторів. Економічність: ефективний засіб завжди під рукою і коштує копійки.

ефективний засіб завжди під рукою і коштує копійки. Простота: не потрібно нічого довго терти — сода робить всю роботу за вас.

Головні переваги соди при прибиранні в туалеті/Фото: ШІ

Раніше "Телеграф" повідомляв, що сода допомагає впоратися з легкими забрудненнями, нальотом та неприємними запахами, а в деяких випадках справді може замінити спеціальні засоби.