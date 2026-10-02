Остановил ТЦК, а в "Резерв+" еще старые данные: юрист объяснил, как действовать при изменениях на работе

Подписанный приказ еще не означает обновление реестра

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Внутренний перевод на работе не аннулирует бронирование от мобилизации, однако реестры обновляются не мгновенно. Что иметь при себе, если в это время остановит ТЦК, рассказал военный юрист.

"Телеграф" выяснил, как "Дія" и "Оберег" (реестр военнообязанных) воспринимают кадровые переводы. Также спросили, теряет ли действие приказ с названием старой должности и что делать, если работника останавливают до обновления данных.

"Оберег" не видит в переводе увольнения

Работников беспокоит вопрос, считает ли система смену должности прекращением работы на предприятии. Эксперт утверждает, что нет.

"Перевод работника на другую должность в рамках того же предприятия не означает прекращения трудовых отношений и сам по себе не приводит к аннулированию бронирования", — говорит военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко в эксклюзивном комментарии "Телеграфу".

По его словам, у работодателя есть две обязанности:

уведомить Пенсионный фонд о переводе не позднее следующего дня после фактических изменений;

о переводе не позднее следующего дня после фактических изменений; обновить сведения персонального военного учета.

Для этого в "Дії" работает услуга "Актуализация сведений персонального учета работников". Через него можно добавлять работников, редактировать доступные данные и удалять информацию после увольнения. Юрист отмечает: при внутреннем переводе удалять сведения о трудоустройстве не нужно, потому что трудовые отношения продолжаются. Если что-нибудь нужно исправить, достаточно функции редактирования.

Как поясняют на портале "Дія", в одном сообщении в Пенсионный фонд можно представить несколько видов изменений: принятие на работу, перемещение между структурными подразделениями, переход на другую постоянную должность, увольнение или обновление.

Обновление происходит автоматически или в течение трех рабочих дней, если информацию дополнительно обрабатывают Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Эксперт подчеркивает разницу между кадровыми данными и актуальностью бронирования. Даже когда новой должности еще нет в государственных реестрах, сам перевод ранее предоставленной отсрочки не прекращает.

Старый приказ с названием должности: действует ли он еще

В приказе о бронировании часто прописана конкретная должность. Поэтому возникает вопрос, теряет ли такой документ силу в день подписания приказа о переводе.

"Нет. Согласно пункту 31 постановления Кабинета Министров № 76, перевод работника на другую должность в пределах того же критически важного предприятия не является основанием для аннулирования бронирования", — отмечает Даниил Гончаренко.

Даже если в предыдущих документах названа определенная должность, ее смена не прекращает действие бронирования. В то же время работник должен и дальше отвечать установленным условиям бронирования.

Одно из таких условий – зарплата. С 1 сентября 2026 года для большинства работодателей она должна быть не менее трех минимальных (25 941 грн). Ранее порог составлял 2,5 минимальных, то есть 21 617,50 грн.

Аннулирование все же возможно, но по инициативе самого работодателя. На портале "Дія" есть отдельная услуга: предприятие подает заявление, если работнику уже не нужна отсрочка из-за изменения условий работы или перехода на другую должность. Есть и автоматический вариант. Когда предприятие теряет статус критически важного, бронирование его работников аннулируется без отдельного заявления.

Но здесь возникает типичная проблема: работника переводят или изменяют его функционал, а информацию не обновляют. По их словам, именно это создает риск отмены бронирования.

Новое заявление не требуется: 2 дня, 72 часа и одно исключение

Далее возникает вопрос к кадровику: подавать ли заявление на бронирование заново после перевода.

"Повторно подавать заявление на бронирование исключительно по внутреннему переводу не нужно", — объясняет юрист. Работодатель лишь сообщает об изменениях в Пенсионный фонд. После этого, по информации портала "Дія", сведения обновляются обычно в течение двух дней.

Исключение – ситуация, когда бронирование аннулировали по другим основаниям. Тогда работодатель подает новое заявление через "Дію". Общий срок его рассмотрения для критически важных предприятий составляет до 72 часов.

Есть и более быстрый путь, но с условием. Услуга "Продолжение бронирования работников" позволяет продлить бронь за 24 часа без аннулирования, если не изменились ни орган, предоставивший критичность, ни роль работника. В "Дії" отмечают: если роль изменилась, компания представляет стандартное заявление.

Остановили на улице, а в "Обереге" еще старые данные

Приказ о переводе уже подписан, а реестр еще не обновился. В настоящее время работника может остановить патруль для проверки документов.

Юрист советует действовать так:

Предъявить электронный военно-учетный документ с действующим бронированием в приложении "Резерв+". Иметь копию приказа о переводе. Иметь подтверждение от работодателя, что трудовые отношения не прекращались.

"Эти дополнительные документы не заменяют действующее бронирование в государственном реестре", — предостерегает Даниил Гончаренко. Главным подтверждением остается статус бронирования в "Резерв+".

Есть возможность подправить данные самостоятельно. Если работодатель уже подал кадровые изменения, а работник не отображается в системе, то, как советуют на портале "Дія", место работы можно обновить в "Резерв+". Для этого нужно открыть меню, выбрать "Исправить данные онлайн", а затем "Неактуальное место работы".

Что проверить до и после перевода

Чтобы не попасть в такую ситуацию, эксперт рекомендует кадровой службе действовать в два этапа. До перевода следует проверить, актуально ли бронирование. После оформления кадровых изменений нужно проследить, обновились ли сведения в реестре.

Статус бронирования можно проверить в приложении "Резерв+", а электронный военно-учетный документ сформировать на портале "Дія".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если отсрочка есть, но "Резерв+" ее не показывает, где может быть проблема и как ее решить.