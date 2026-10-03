Гороскоп на 4 октября: приятные знакомые у Весов, неожиданный разговор у Близнецов

Придется разобраться в своих истинных желаниях и расставить приоритеты

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"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 4 октября. Этот день потребует от всех знаков Зодиака осознанности, сдержанности в расходах и умения вовремя замедлиться, чтобы восстановить внутреннее равновесие перед началом новой недели.

♈️Овен (21 марта — 20 апреля)

Импульсивное желание решить все финансовые вопросы за один день может привести к усталости и ошибкам. Не заставляйте себя делать завтра то, чего вы не хотите.

♉️Телец (21 апреля — 21 мая)

Непредсказуемые события могут немного нарушить вашу привычную стабильность. Астрологи предвещают интересный день, если вы проявите гибкость. Постарайтесь прислушаться к интуиции и не тратьте деньги на сиюминутные прихоти.

♊️Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вы решите сосредоточиться на домашнем комфорте и переосмыслить свои привычки. Возможны неожиданные разговоры, которые заставят вас по-новому взглянуть на прошлые события. Не давайте волю раздражению в общении с настойчивыми знакомыми.

вепо

♋️Рак (22 июня — 22 июля)

Переход Луны в ваш знак смещает фокус на семью, дом и внутренний ресурс. Вам понравится проводить время в спокойной обстановке или на прогулке с близкими. Избегайте масштабных инициатив и категорических решений.

♌️Лев (23 июля — 21 августа)

Вас ждет довольно успешный день, хотя из-за положения планет возможны легкие разногласия. Направьте энергию на творчество или личные увлечения, избегая пустых споров.

♍️Дева (22 августа — 23 сентября)

Вам может захотеться уединения и тишины, чтобы оградить себя от лишней суеты. Благоприятный день для наведения порядка в мыслях и пространстве вокруг себя. Прислушайтесь к интуиции и берегите внутреннее равновесие.

♎️Весы (24 сентября — 23 октября)

Солнце в вашем знаке пробуждает стремление к гармонии и общению с приятными людьми. Вам придется определиться со своими истинными желаниями и приоритетами. Также постарайтесь не поддаваться мимолетной тоске.

♏️Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Этот день подарит прекрасную возможность для гармонизации личных отношений. Достаточно просто отпустить ситуацию, и давние разногласия разрешатся сами собой.

♐️Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Энергии и пылкого энтузиазма хватит на любые активные занятия и спорт. День благоприятен для решения бытовых задач и приятного общения с единомышленниками. Старайтесь держаться подальше от чужих конфликтов и споров.

♑️Козерог (23 декабря — 20 января)

Окружающие могут докучать вам своими проблемами и отвлекать по пустякам. Лучше уделить время личной жизни и приятному общению с любимым человеком. Постарайтесь не брать на себя чужую ответственность.

♒️Водолей (21 января — 19 февраля)

От любых финансовых операций и спонтанных трат лучше полностью отказаться. Проведите этот день в тишине, чтобы найти правильный выход из сложной профессиональной ситуации. Избегайте лишнего риска и берегите свои нервы от стресса.

♓️Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вам стоит существенно снизить уровень стресса и отдохнуть от информационного шума. Проявляйте крайнюю осторожность в высказываниях, чтобы не спровоцировать ссору. Посвятите вечер любимому хобби или расслабляющим процедурам для восстановления сил.