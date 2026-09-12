Такая экономия времени дорого обходится: что не так со стиркой полотенец и простыней вместе

Полотенца и постельное белье не рекомендуют стирать вместе

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Во время стирки многие, не задумываясь, отправляют в одну загрузку сразу и простыни, и банные полотенца. Считается, что это экономит время. Но на самом деле регулярная загрузка этих вещей в один барабан медленно уничтожает материал и приводит к быстрому износу даже качественных комплектов.

На этот момент обратил внимание греческий портал Athens Magazine, отмечая, что профессионалы рекомендуют разделять эти типы тканей из-за их разной структуры.

Полотенца изготавливаются из плотного хлопка с петельной структурой. Они отлично впитывают влагу, но при этом обладают высокой жесткостью. В процессе вращения барабана тяжелые махровые ткани создают мощное трение, истончая деликатные волокна простыней.

Кроме того, ворс от полотенец оседает на постельном белье, а разное время высыхания тканей приводит к появлению затхлого запаха прямо в барабане. К тому же и частота стирки для постельного белья и полотенец отличается. Постельное белье рекомендуется стирать раз в неделю, а банные полотенца — после 3–4 применений.

Если разбить стирку на два этапа не получается, всегда сортируйте вещи по цветам и выставляйте умеренную температуру, так как слишком горячая вода вызовет усадку простыней, а прохладная не дезинфицирует полотенца. Оставляйте свободное место в барабане. Ладонь должна легко проходить между бельем и верхней стенкой барабана.

Фото сгенерировано ИИ

Также специалисты рекомендуют не использовать для стирки полотенец кондиционер, так как он покрывает волокна пленкой и ухудшает впитываемость ткани. Вместо этого лучше использовать обычный уксус. Полстакана уксуса в отсеке для ополаскивателя смягчит ткань, устранит все посторонние запахи и полностью вымоется без остатка.

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