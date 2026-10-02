Есть три весомых преимущества: какой из четырех планов перемирия Украины с Россией наиболее реален

Предложения стран различаются по масштабу

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США, Индия, Турция и Египет имеют свои варианты частичного прекращения огня между Украиной и Россией. Киев заинтересован в комплексном варианте, когда речь идет об энергетическом перемирии и перемирии в Черном море.

По мнению искусственного интеллекта Gemini, наиболее реалистичным и жизнеспособным является вариант, предложенный Индией. Он назвал три главных преимущества плана Дели.

Комплексность. План Индии объединяет и возможное энергетическое перемирие, и безопасность морских путей, а также возобновление судоходства в Черном море, что ведет к продовольственной безопасности. Здесь важно, что в таком случае портовая инфраструктура выступает и энергетическим узлом, и логистическим хабом. Совпадение с требованиями Украины. Другие предложения лишь частично покрывают требования. США предлагают прекратить удары по энергообъектам в обмен на отсутствие "дальнобойных санкций" по НПЗ России. Турция и Египет имеют продовольственные предложения, в частности для восстановления "зернового коридора". Статус Индии. Эта страна не прекратила сотрудничество с РФ, что дает экономический рычаг. При этом с Украиной и США ведется конструктивный диалог.

Важно, что это не единственные мирные инициативы. Турция совместно с ООН также готовит новые переговоры по безопасности морских перевозок с привлечением швейцарских посредников.

Но все планы и идеи могут разбиться о стену нежелания России заканчивать войну. Президент Владимир Путин уже назвал идею частичного перемирия, в частности энергетического, бессмыслицей. В то же время он отметил, что у премьер-министра Индии Нарендры Моди "есть очень хорошие идеи" по Украине.

Как ранее писал "Телеграф", прямые двусторонние договоренности без привлечения внешних посредников имеют крайне малые шансы сработать – лишь 25–30%. Если же системы контроля и верификации вообще отсутствуют, вероятность соблюдения обязательств снижается до 15–20%. Даже без надзора прекращение ударов на несколько недель способно временно устроить обе стороны, однако для длительной стабильности необходим действенный арбитраж. По имеющимся оценкам, роль США как арбитра способна увеличить прочность перемирия до 40% – при условии, что Вашингтон будет открыто указывать на нарушителя соглашений.