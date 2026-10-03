Киев снова сковали пробки после атаки на Северный мост: как курсирует транспорт (видео)

Из-за удара по переправам через Днепр столица столкнулась с огромными вызовами

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Утром в субботу, 3 октября, в Киеве от Троещины в направлении Северного моста образовалась значительная пробка. Мост перекрыт после попадания российского реактивного "шахеда".

"Телеграф" рассказывает, что происходит с движением в Киеве 3 октября. Удар по Северному мосту подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту с левого на правый берег перекрыли.

Возникли масштабные пробки на проспекте Романа Шухевича от Деснянского района в сторону Северного моста. Также автомобили стоят на проспекте Степана Бандеры из Почайны в сторону Троещины.

Из-за перекрытия Северного моста ряд автобусов и троллейбусов следуют по измененному маршруту, проинформировали в "Киевпасстрансе".

Движение автобусов №№ 21, 73, 101 организовано по маршруту:

Подольский мостовой переход – ст. м. "Почтовая площадь" — Европейская площадь

Движение автобусов №№ 21, 73, 101, 114 возобновлено в 07:57, курсирование по собственным схемам с отклонением от графика.

Движение троллейбусов организовано так:

№№ 29, 30, 31, 47 — (выезд с левого берега) от ул. Милославской до Дарницкой площади;

— (выезд с левого берега) от ул. Милославской до Дарницкой площади; № 29, 30, 31, 47 – (выезд с правого берега) от зал. пл. "Куренивка", ст. м "Лукьяновская", ул. Кадетская роща и ст. м. "Минская" к ст. м. "Почайна".

Напомним, что из-за последствий российских ударов также перекрыт Южный мост Киева. В течение 1 и 2 октября РФ нанесла четыре удара по Южному мосту. Он полностью закрыт для движения автотранспорта и метро.

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