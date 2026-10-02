Путин достал ядерную карту: как работает новая стратегия РФ и что это значит для Украины

На Валдае Путин не сказал ничего нового.

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Владимир Путин в очередной раз прибег к ядерному шантажу и запугиванию Европы – западные эксперты объяснили "Телеграфу", почему новый виток напряженности является прежде всего признаком слабости России и как союзники могут окончательно перечеркнуть расчеты агрессора.

Так, выступая 1 октября на заседании Валдайского дискуссионного клуба в Москве, российский диктатор заверил, что якобы не планирует нападать на европейские страны, однако сразу же предостерег: в случае необходимости Россия ответит на "западную агрессию" всем арсеналом, то есть включая ядерное оружие.

Особое внимание он уделил Калининграду – российскому эксклаву, зажатому между странами НАТО, Польшей и Литвой.

Этому предшествовало неофициальное письмо Брюсселю, в котором Москва предупредила Североатлантический альянс о готовности применить любое оружие, если НАТО будет пытаться "изолировать Калининградскую область".

На Валдае Путин также заявил, что РФ якобы не начинала войну против Украины, а ее "заставили защищаться" из-за "русофобии и убийства русских людей". Цинически диктатор добавил, что военные РФ якобы никогда первыми не атаковали объекты гражданской инфраструктуры в украинских городах и "руководствуются нерушимостью норм ведения войны".

Линас Кояла, руководитель Центра геополитических и исследований безопасности в Вильнюсе объясняет: риторика Путина фактически не измененилась с начала полномасштабного вторжения.

"Я не услышал от него много новых аргументов. Он снова говорил о расширении НАТО как причине всех проблем, о "государственном перевороте" в Украине в 2014 году. С его точки зрения, Европа фактически находится с РФ в состоянии войны — и именно это является главной проблемой. Он также заявил, что Россия захватит весь Донбасс раньше, чем этого ожидают Украина или Запад.

В этом смысле ядерная составляющая – это также то, что мы уже слышали много раз. Если Россия вынуждена прибегать к ядерной риторике, это свидетельствует о том, что другие способы достижения ее целей оказались недостаточными и не дают результата", – говорит эксперт, отвечая на вопрос "Телеграфа".

Линас Кояла. Фото Центр геополитических и исследований безопасности

По словам Коялы, важно отметить: никто на Западе не собирается изолировать Калининград. Например, несмотря на санкционные ограничения ЕС, транзит в Калининградскую область через территорию Литвы продолжает функционировать, хотя и в строго контролируемом режиме.

"Никто никогда не обсуждал шаги по изоляции. Тот факт, что транзит продолжается даже при нынешних чрезвычайно сложных геополитических обстоятельствах, является лучшим доказательством того, что с западной стороны никто не пытается обострять эту ситуацию.

Но если Россия ищет способы нам угрожать, Калининград обычно становится частью этой риторики — в том числе ядерной", – отмечает спикер.

При этом бывшая спикер НАТО Оана Лунгеску напоминает, что бряцание ядерным оружием со стороны России длится много лет. Цель – запугать население в европейских странах.

"Мы не должны позволять себя запугивать или попадать в эту ловушку. Думаю, НАТО ответило на это коротко,но твердо, четко заявив, что ядерные угрозы безответственны. России также стоит помнить, что вместе с другими ядерными государствами она подписала в ООН декларацию о том, что ядерная война никогда не может быть выиграна и никогда не должна вестись", — отметила она во время дискуссии в Центре европейской политики (EPC).

По ее словам, для России война в Украине не является чем-то обособленным от того, что она делает в других странах Европы. Компании саботажа и дестабилизации в европейских странах являются одним из компонентов агрессии против Киева.

Оана Лунгеску. Фото НАТО

"Россия усиливает эскалацию как в Украине, так и в остальной Европе, прежде всего потому, что не добивается победы на украинском фронте, где, по последним данным, которые мы слышали от генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Россия ежемесячно терпит около 43 тысяч потерь — погибших и раненых. Это огромная цифра.

Но Россия также несет потери на востоке в рамках операции "Вивальди", а также из-за дальнобойных ударов по московским нефтеперерабатывающим заводам и другой критически важной инфраструктуре", — объясняет спикер.

При этом цели России остаются прежними: контролировать Украину, ослабить ее поддержку, расколоть западные общества и уничтожить НАТО.

"Мы наблюдаем все большее безрассудство России – очень высокую готовность идти на постоянно растущий риск. А это может привести к массовым жертвам в Европе.

Честно говоря, нам очень повезло, что этого не произошло в Лейпциге. Нам очень повезло, что этого не произошло в прошлом году, когда Россия производила диверсии на польской железной дороге. Но, к сожалению, риск массовых жертв растет", – сделала прогноз бывшая чиновница.

В то же время ситуация в Украине в некоторых аспектах является самой сложной с февраля 2022 года, считает Линас Кояла.

"Речь идет о том, что Путин якобы приказал своим военным не соблюдать никакие правила ведения войны. Я не уверен, действительно ли это чем-то отличается от того, что мы видели раньше, но очевидно, что ситуация в этом плане не становится лучше.

Так что картина действительно очень тревожная", – отметил литовский эксперт.

Однако нынешний сценарий — не самый плохой из тех, которые можно себе представить.

"Даже наоборот: его можно считать одним из относительно положительных, поскольку Украине до сих пор удается достаточно успешно защищать свою территорию. Она также продолжает противостоять набору угроз со стороны России, в частности, новым военно-технологическим разработкам.

В то же время, Украина догоняет Россию в сферах, где отставала, и очевидно опережает ее в некоторых других. Поэтому это все еще не ситуация, которую мы могли бы стратегически назвать провалом Украины или Запада в целом", – сказал он и напомнил, что российская "трехдневная специальная военная операция" сейчас вступает в свой пятый год.

"Так что я бы сказал, что на этом этапе далеко не все обречено".

Оана Лунгеску подытоживает: Запад до сих пор владеет мощными рычагами для поддержки Украины, прежде всего в вопросе использования замороженных активов РФ.

"Мы должны держать этот вопрос в повестке дня. То же касается наказания олигархов: недавно мы увидели, что двоих из них изъяли из списка санкций ЕС. Что касается "теневого флота" – здесь мы также можем сделать значительно больше.

У нас остается много возможностей, чтобы повышать цену войны для России, в то же время укрепляя собственную устойчивость и готовясь к возможным угрозам", – сказала она.