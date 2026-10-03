Распространенная ошибка покупателей "АТБ" задерживает всю очередь. Как ускорить работу кассира

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В "АТБ" скорость, с которой будет двигаться очередь на кассе, зависит также и от покупателей. Если первыми выкладывать на ленту кассы овощи и фрукты, сканирование товара будет проходить быстрее.

Если они расположены внутри или в конце покупок, то скорость сканирования товаров снижается. О том, почему кассиры просят выкладывать овощи и фрукты первыми, спросили под публикацией пользовательницы соцсети Reddit с ником Who_i_001, которая является работницей "АТБ". Она пояснила, что такой порядок выкладки товара на ленту кассы связан с особенностями ввода кодов весовых позиций.

"Овощи и фрукты в АТБ пробивают на кассе кодами, и если они лежат в середине или конце, у нас сбивается скорость сканирования, да и это неудобно", — отметила кассирша.

Весовой товар в "АТБ" пробивают вводом кода вручную, это занимает больше времени. В то время как поштучные позиции (пачки, банки и т.п.) пробивают по штрих-коду, это быстрее.

Сотрудница "АТБ" рассказала, как покупатели могут ускорить движение очереди

внимательно взвешивать весовые сладости и выпечку и клеить соответствующие наклейки с весом и ценами

читать название овощей и фруктов — они могут быть похожими, но иметь разные названия и стоимость

внимательно смотреть на ценники и сравнивать цифры штрих-кодов

пользоваться сканером цен для покупателей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у "АТБ" появились новые ценники. Почему они не нравятся покупателям.