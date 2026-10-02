Без метро и с разбитыми мостами: названа схема, которая спасет Киев от транспортного коллапса

Эксперт назвал шаги, которые Киеву нужно предпринять сейчас

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Автобусы из спальных районов левого берега должны ехать сразу на правый берег, а не в метро, и по отдельным полосам под наблюдением полиции.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал транспортный аналитик, соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко. Он рассказал, как перестроить маршруты общественного транспорта, пока после российских ударов ограничено движение по мостам.

2 октября: люди идут пешком, а такси просит более 1000 гривен

Утром в пятницу, 2 октября, после ночной атаки РФ в Киеве образовались значительные пробки. Труднее всего добраться с левого берега на правый.

Вот что известно о ситуации на момент публикации:

Южный мост перекрыли полностью в обоих направлениях, а движение по мосту Патона и по мосту Метро ограничили.

перекрыли полностью в обоих направлениях, а движение по мосту Патона и по мосту Метро ограничили. Значительные пробки на Печерске и Днепровской набережной . Движение по мосту Патона в сторону левого берега фактически парализовано.

. Движение по мосту Патона в сторону левого берега фактически парализовано. Остановок ждут десятки пассажиров , а общественный транспорт опаздывает.

, а общественный транспорт опаздывает. Поездка такси с левого берега на правый стоит более 1000 гривен.

Южный мост ночью третий раз за сутки попал под удар российских войск. Еще после ударов 1 октября там были повреждены дорожное покрытие, опоры, отбойники и бетонные заграждения метро. Тогда останавливали движение метро и наземного транспорта. В КГГА временно внедряли смену маршрутов автобусов и троллейбусов и пускали их на левый берег через Дарницкий мост.

Автобусы подвозят людей к метро, которое не работает

По словам Александра Гречко, проблема сейчас в самой схеме, по которой ездит наземный транспорт Киева.

"Городские власти должны кардинально перерисовать карту маршрутов, в том числе идущих на левый берег. Прежде всего, большинство автобусных и троллейбусных маршрутов заточены на то, чтобы подвозить людей в метрополитен ", — отмечает эксперт.

Он считает, что когда метро останавливается, такая схема становится бессмысленной.

"Если метро большую часть времени не работает, нет смысла подвозить людей к неработающим станциям", — объясняет Гречко.

О зависимости от метро эксперт говорил и раньше, в частности, он обращал внимание на проблему транспортной планировки столицы: киевляне полагаются почти исключительно на подземку.

Прямо через Днепр: куда должны ехать автобусы из спальных районов

Вместо подвоза к станциям Гречко предлагает другое начало и конец маршрута.

"Теперь большинство автобусов с левого берега на правый должны ехать сразу из спальных районов на правый берег Киева, как минимум до ближайшей станции метрополитена", — говорит он.

То есть пассажир садится в автобус в своем районе и доезжает на правый берег без пересадки на метро. Это позволило бы отчасти компенсировать отсутствие подземки. Для жителей левого берега путь на правый лежит через мосты, движение по которым сейчас ограничено.

Похожую идею Гречко озвучивал и в марте 2025 года. В том же интервью он говорил о резерве автобусов и водителей, которые во время воздушной тревоги должны были ехать на станцию "Арсенальная". Там люди бы пересаживались из метро на наземный транспорт.

Но одних маршрутов не достаточно. Новые рейсы не разрешат проблему, если автобусы будут ехать в общем потоке, отмечает Александр Гречко.

"Можно запустить больше автобусов с левого на правый берег, но все они будут стоять в пробках. Водители частных авто, очевидно, будут нарушать", — добавляет эксперт.

Полоса, которую нужно охранять: кто должен следить за порядком

Второй шаг, по словам Гречко, отдельные полосы для автобусов и троллейбусов.

"Это нужно делать экстренно", — отмечает эксперт.

Самого знака или разметки, по его мнению, недостаточно. Полосы должны охранять:

На полосах дежурит патрульная полиция. Заезжающих на них водителей частных авто штрафуют.

Иначе выделенная полоса превращается в еще один ряд в общей пробке. Цель состоит в том, чтобы автобусы и троллейбусы ехали быстро и предсказуемо.

"Эти полосы нужно защищать от нарушителей, чтобы автобусы и троллейбусы проезжали быстро и без проблем", — убежден Александр Гречко.

Перестройку маршрутов и защищенные полосы эксперт называет главным, что Киеву следует сделать сейчас.

"Это ключевые вещи, которые нужно сделать сейчас", — заключает Гречко.