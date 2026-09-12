Така економія часу дорого обходиться: що не так із пранням рушників і простирадл разом

Рушники та постільна білизна не рекомендують прати разом

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Під час прання багато хто, не замислюючись, відправляє в одне завантаження одразу і простирадла, і банні рушники. Вважається, що це економить час. Але насправді регулярне завантаження цих речей в один барабан повільно знищує матеріал і призводить до швидкого зношування навіть якісних комплектів.

На цей момент звернув увагу грецький портал Athens Magazine, зазначаючи, що професіонали рекомендують розділяти ці типи тканин через їхню різну структуру.

Рушники виготовляються зі щільної бавовни з петельною структурою. Вони чудово вбирають вологу, але при цьому мають високу жорсткість. У процесі обертання барабана важкі махрові тканини створюють потужне тертя, стоншуючи делікатні волокна простирадл.

Крім того, ворс від рушників осідає на постільній білизні, а різний час висихання тканин призводить до появи затхлого запаху просто в барабані. До того ж і частота прання для постільної білизни та рушників відрізняється. Постільну білизну рекомендується прати раз на тиждень, а банні рушники — після 3–4 застосувань.

Якщо розбити прання на два етапи не виходить, завжди сортуйте речі за кольорами та виставляйте помірну температуру, оскільки занадто гаряча вода спричинить усадку простирадл, а прохолодна не дезінфікує рушники. Залишайте вільне місце в барабані. Долоня має легко проходити між білизною та верхньою стінкою барабана.

Фото згенероване ШІ

Також фахівці рекомендують не використовувати для прання рушників кондиціонер, оскільки він покриває волокна плівкою і погіршує вбираність тканини. Замість цього краще використовувати звичайний оцет. Пів склянки оцту у відсіку для ополіскувача пом'якшить тканину, усуне всі сторонні запахи й повністю вимиється без залишку.

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