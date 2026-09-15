Забудьте об обычном душе: этот вариант визуально увеличивает ванную и добавляет комфорта
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С этой моделью забудете о тесной комнате
Ванную комнату все чаще обустраивают без привычных бортиков и ступенек в душевой зоне. Душ без порога не только выглядит современно, но и помогает сделать небольшое помещение визуально просторнее.
Главная особенность такого решения – одна ровная поверхность пола без резких перепадов. Прозрачные стекла или стационарные перегородки дополнительно сохраняют ощущение открытого пространства и не перекрывают свет, как написали в "rionegro".
Особенно хорошо этот вариант подходит для маленьких ванных комнат. Когда пол имеет единственное покрытие, помещение выглядит более целостным и не кажется разделенным на отдельные зоны.
Но душ без порога нуждается в правильном монтаже. Пол нужно сделать с необходимым уклоном, чтобы вода стекала к трапу, а всю душевую зону – качественно гидроизолировать.
Важное значение имеет и само покрытие. Для пола лучше выбирать плитку с нескользящей поверхностью, ведь обычная гладкая керамика может быть опасной, если намокает.
Еще одно преимущество — удобство для людей разного возраста. Отсутствие порога снижает риск споткнуться, а при необходимости в душевой можно установить сиденье, поручни и ручной душ.
Специалисты советуют продумать конструкцию ещё до начала ремонта. Нужно заранее определить место для слива, сделать правильный уклон, обеспечить надёжную гидроизоляцию и продумать расположение стеклянной перегородки.
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