Укр

Трипольскую ТЭС пытались добить? Что известно о последствиях нового удара

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Энергообъект, который не впервые становится мишенью
Энергообъект, который не впервые становится мишенью. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сроки восстановления на данный момент неизвестны

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Трипольская ТЭС в Киевской области получила существенные повреждения во время последней российской атаки в ночь на 30 сентября 2026 года. Обошлось без пострадавших, несмотря на масштабный удар. Основной мишенью врага стало генерирующее оборудование.

Источники "Телеграфа" сообщают, что Россия била по станции ударными дронами и баллистическими ракетами.

Сейчас станция не производит электроэнергию. Там разбирают завалы и детально осматривают поврежденное оборудование. Специалистам предстоит выяснить реальные масштабы разрушений и оценить объемы будущих работ.

Атака по Трипольской ТЭС - что там происходит
Трипольская ТЭС оказалась под ударом 30 сентября 2026 / Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Определить первоочередные задачи и дальнейшие шаги удастся лишь после полной ревизии. Сроки восстановления объекта пока неизвестны.

Для Трипольской ТЭС это далеко не первый обстрел. Начиная с 2022 года российские войска регулярно били по ней ракетами и беспилотниками, повреждая здания, сооружения, а также генерирующее и вспомогательное оборудование.

Ранее энергетикам удавалось проводить ремонты и шаг за шагом возвращать мощности в строй. Однако этот удар снова нанес станции серьезный урон.

Какие регионы питает Трипольская ТЭС и где расположена

Трипольская ТЭС расположена в Киевской области в Обуховском районе на берегу Каневского водохранилища. Мощность ТЭС составляла 1800 МВт, то есть 57% потребностей. С начала работы электростанция сгенерировала более 350 млрд кВтч электроэнергии и 5,5 млн Гкал тепла. Эта станция является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях. Предприятие занимает площадь 281,3 га.

Как выглядит Трипольская ТЭС
Трипольская ТЭС / Википедия

После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС Трипольская ТЭС с установленной мощностью 1800 МВт стала крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области. Следует отметить, что вышеприведенные цифры о мощности соответствуют довоенным годам, данные совсем другие.

Хронология ударов по Трипольской ТЭС

  • 24 февраля 2022 года – станция попала под обстрел, повреждения получил угольный склад.
  • Осень–зима 2022 года – серия атак во время российских ударов по энергосистеме. В декабре ТЭС простояла без работы почти три недели.
  • 11 апреля 2024 года – один из самых разрушительных ударов: станцию фактически уничтожили полностью, а "Центрэнерго" потеряло здесь 100% генерации.
Трипольская ТЭС после атаки 11 апреля 2025 года
Трипольская ТЭС после атаки 11 апреля 2025 года. Фото: открытые источники
  • 8 сентября 2025 года – по объекту запустили 19 Shahed, пострадало оборудование.
  • 8 ноября 2025 года – очередной массированный налет ракет и дронов, после которого Трипольскую ТЭС пришлось остановить.
  • 30 сентября 2026 года – новый удар повредил генерирующее оборудование. По информации источников "Телеграфа", военные РФ били дронами и баллистическими ракетами. Сейчас станция ничего не производит, а специалисты разбирают завалы и подсчитывают убытки.

Что это значит для энергосистемы

Остановка Трипольской ТЭС временно вывела из строя ключевой источник маневренной мощности в столичном регионе. Пока идет дефектовка и оценка разрушений, энергосистема вынуждена компенсировать этот дефицит с помощью сетевых перетоков и перераспределения нагрузки с других станций.

Утрата маневренной генерации заметно осложняет балансировку всей системы в моменты утренних и вечерних пиков потребления. Без мощностей этой станции столичному региону намного сложнее оперативно реагировать на резкие скачки нагрузки.

Пока продолжается дефектовка поврежденного оборудования, общая стабильность электроснабжения напрямую зависит от сетевых возможностей и бесперебойной передачи мощности из других областей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что остановка Трипольской ТЭС усиливает риски для стабильного прохождения зимы в столичном регионе, где энергетические объекты уже подвергались серьезным испытаниям. Ранее киевская ТЭЦ-5 в результате массированных российских атак получала существенные разрушения до 80%, после чего энергетикам пришлось проводить экстренные и плановые ремонты. Несмотря на то что общая готовность тепловой инфраструктуры столицы на конец сентября оценивалась городскими властями в 90%, готовность отдельных восстановительных проектов составляла лишь 50–60%.

Теги:
#Киевская область #Атака #Трипольская ТЭС #энергосистема