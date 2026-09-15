Забудьте про звичайний душ: цей варіант візуально збільшує ванну і додає комфорту

З цією моделлю забудете про тісну кімнату

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Ванну кімнату все частіше облаштовують без звичних бортиків і сходинок у душовій зоні. Душ без порога не лише має сучасний вигляд, а й допомагає зробити невелике приміщення візуально просторішим.

Головна особливість такого рішення — одна рівна поверхня підлоги без різких перепадів. Прозоре скло або стаціонарна перегородка додатково зберігають відчуття відкритого простору та не перекривають світло, як написали в "rionegro".

Особливо добре цей варіант підходить для маленьких ванних кімнат. Коли підлога має єдине покриття, приміщення виглядає ціліснішим і не здається поділеним на окремі зони.

Але душ без порога потребує правильного монтажу. Підлогу потрібно зробити з необхідним ухилом, щоб вода стікала до трапа, а всю душову зону — якісно гідроізолювати.

Безрамна душова перегородка. Фото: Телеграф

Важливе значення має і саме покриття. Для підлоги краще обирати плитку з неслизькою поверхнею, адже звичайна гладка кераміка може бути небезпечною після намокання.

Ще одна перевага — зручність для людей різного віку. Відсутність порога зменшує ризик спіткнутися, а за потреби в душовій можна встановити сидіння, поручні та ручний душ.

Фахівці радять продумати конструкцію ще до початку ремонту. Потрібно заздалегідь визначити місце для зливу, зробити правильний ухил, забезпечити надійну гідроізоляцію та продумати розташування скляної перегородки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як українець облаштував крихітний санвузол і розмістив у ньому все необхідне.