"Можно хоть в пять слоёв обмотать": почему сетки не остановят реактивные дроны РФ

По словам эксперта, российские НПЗ не горели бы, если бы такая защита работала

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Установка защитной сетки на Северном мосту в Киеве, который был атакован вражеским БпЛА, вызвала оживлённую дискуссию среди экспертов и горожан. Основной вопрос — сможет ли такая преграда остановить не только небольшие FPV-дроны, но и тяжёлые аппараты с реактивными двигателями, в том числе "Герань-5".

Военный эксперт Олег Стариков в комментарии "Телеграфу" объяснил, что результативность подобной защиты зависит от характеристик беспилотника и его кинетической энергии.

"Теперь Северный мост надёжно защищён от дроново-ракетных атак. Правда, не очень понятно как сетка, призванная оберегать от FPV, помогает от "Герани-5", которая по сути является ракетой. Нет, ну если поможет, то можно хоть в пять слоёв обмотать, лишь бы толк был", — пишет один из местных Telegram-каналов.

Северный мост в Киеве. Фото: Скриншот

Стариков прокомментировал, насколько такая защита поможет против российских дронов. По его мнению, в случае медленно летающих аппаратов вероятность их остановки действительно есть.

"А вот с реактивными дронами всё значительно проблематичнее. Кинетическая энергия таких аппаратов позволит им прорвать сеть, если она не является жёсткой как панцирная", — отметил он.

По оценке эксперта, даже жёсткая металлическая преграда может быть разорвана или разрезана при взрыве. Сетка способна несколько уменьшить последствия удара, но полностью уберечь дорожное покрытие и несущие элементы моста от повреждений она не сможет.

Стариков связал это с базовыми законами физики: кинетическая энергия аппарата зависит от его массы и скорости. У реактивных беспилотников из-за высокой скорости она особенно велика, что затрудняет их остановку сетчатым барьером.

В подтверждение своей позиции эксперт привёл пример нефтеперерабатывающих заводов в российском тылу. По его логике, если бы сетки обеспечивали полную защиту от тяжёлых БПЛА, поражение таких объектов было бы практически невозможным.

Напомним, в случае одновременного закрытия всех автомобильных мостов Киева единственными возможными путями для объезда останутся переправы через Киевскую и Каневскую ГЭС. Данная ситуация является чисто гипотетическим сценарием, ведь уничтожить переправы через Днепр в столице практически нереально.