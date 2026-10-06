Путин хочет лишь одного: у Порошенко объяснили изгнание Гончаренко

Позиция депутата не совпала с позицией партии

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Во фракции "Европейская солидарность" (ЕС) прокомментировали исключение депутата Алексея Гончаренко. Политическая сила единогласно приняла это решение на фоне скандальных заявлений парламентария.

Об этом "Телеграфу" рассказал нардеп Ахтем Чийгоз. Гончаренко делился своими мыслями с депутатами, однако коллеги его не поддержали.

"Он (Гончаренко) сказал, что это его мнение, такая позиция. Они с позицией партии, фракции, как говорится, не совпадают. Здесь эмоций не должно быть. Эмоции в другом направлении. Партия, фракция, она двигается с первого дня на этих базовых принципах и никогда мы не ставили под сомнение то, что государство и нация базируется на этих принципах", — заявил Чийгоз.

Ахтем Чийгоз/Фото: facebook.com/ahtem.chiygoz

Стало ли неожиданностью заявление Гончаренко?

"Вопрос не в том, как я отношусь к Гончаренко. Вопрос в том, что есть принципы. И то, что он в последнее время изложил свою позицию. Это его позиция, это не наша позиция", — отметил нардеп.

Гончаренко говорит о переговорах с Путиным

"Во-первых, это от него (Гончаренко) не зависит. Несмотря на то, что он там считает, что он достаточно популярный человек и депутат Верховной Рады, имеет свою точку зрения. Но есть такие подходы, когда ты понимаешь, что не можешь игнорировать многие аспекты, когда говоришь о таком подходе.

Мы уже проходили это. И он это точно знает, что были и стамбульские договоренности, были попытки идти уступками со стороны переговорщиков у власти.

И все за эти годы все поняли, что желания у Путина на компромиссы нет. У него одна задача — не может существовать независимая успешная Украина для России. Это неприемлемо. А нация украинцы вообще не входит в понятие Путина свободы, достоинства и самостоятельности", — сказал парламентарий.

В Раде появился законопроект об отказе Украины от курса на НАТО

Чийгоз также прокомментировал свежий скандал в ВР. Народный депутат Анна Скороход (депутатская группа "За будущее") зарегистрировала в парламенте законопроект, который предусматривает изменения в Конституцию Украины относительно её нейтрального статуса и отказа от курса на вступление в НАТО. О регистрации соответствующей законодательной инициативы во вторник, 6 октября, сообщила народный депутат София Федина ("Европейская солидарность").

"Скороход черт знает что (сделала), изменения в Конституцию в вопросе НАТО. Ну что это? Это для чего делается, когда мы знаем, что конституцию во время войны менять нельзя, а это вбрасывается, зачем?" — недоумевает Чийгоз.

Анна Скороход/Фото: Getty Images

Гончаренко, Гетманцев и Терехов синхронно выступили с "мирными" заявлениями — что известно

Напомним, 2 октября сразу несколько украинских политиков публично заговорили о необходимости компромиссов и завершения войны с Россией. Среди них — народные депутаты Алексей Гончаренко и Даниил Гетманцев, а также мэр Харькова Игорь Терехов. Несмотря на разные аргументы, их объединяет общий тезис: звучат открытые призывы или намеки на то, что пора искать пути для договоренностей с РФ, чтобы остановить боевые действия.

Россия просит энергетическое перемирие?

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил данным политикам, а спустя несколько дней Гончаренко оказался в "Миротворце".