У Путина решили потроллить Трампа из-за чумы, но сами боятся паники

Заявление прозвучало на фоне пристального международного внимания к самой России

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В России решили поддеть США из-за вспышки кори и предложили Вашингтону помощь в борьбе с инфекциями. Ситуация выглядит иронично: пока российские власти комментируют болезни в Америке, у себя в Иркутской области чиновники в официальных сообщениях старательно избегают даже слова "чума".

Как сообщили 6 октября в Роспотребнадзоре, за последние недели ситуация с корью осложнилась сразу в трех американских штатах. В частности, служба указала на четыре летальных исхода в Пенсильвании, зафиксированных в августе из-за вспышки кори. 5 октября в штате Нью-Йорк объявили чрезвычайную ситуацию на фоне распространения инфекции.

Российская сторона также перечислила другие инфекции в США. По ее подсчетам, с начала года там выявили семь случаев сыпного тифа, 205 – брюшного, а также эпизоды легионеллеза. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что РФ готова подключиться и помочь американским специалистам локализовать вспышки.

Это предложение прозвучало на фоне пристального международного внимания к самой России из-за событий в Иркутской области. В регионе ввели карантинные меры после гибели 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой, а под наблюдение сначала поместили около 200 человек. Официальную причину ее смерти так и не назвали: российские власти заявляют о пневмонии неизвестной этиологии и отрицают наличие возбудителя чумы.

Дарья Шипилова / The Sun

Слово "чума" региональные власти в официальных релизах даже не используют. Как сообщает "Настоящее время", в Иркутске под карантин подпадают все новые медучреждения, а ранее введенные ограничения остаются в силе. Изолированы более 60 коллег погибшей, работавших с ней в противочумном институте.

Инфекция в Иркутской области / скриншот

Происходящее вызвало вопросы за рубежом. Госсекретарь США Марко Рубио 6 октября отметил, что Вашингтон внимательно наблюдает за ситуацией и призвал Москву раскрыть больше подробностей о гибели сотрудницы лаборатории. Он уточнил, что американская сторона пока оценивает обстановку и ждет дополнительных сведений.

Всемирная организация здравоохранения сообщила: власти РФ уведомили ее об отсутствии подтвержденных случаев чумы в Иркутске. Все выявленные контакты погибшей, по заявлениям российской стороны, находятся под контролем медиков и симптомов не имеют. ВОЗ считает риск для населения низким, хотя вопрос о том, исключили ли чуму у самой умершей окончательно, пока остается открытым.

Пока Москва публично предлагает Вашингтону помощь в борьбе с эпидемиями, международные структуры и американские власти параллельно требуют от нее исчерпывающих данных о гибели сотрудницы сибирского противочумного института.

Что такое чума и почему она так опасна

Чума — это инфекция, которую вызывает бактерия Yersinia pestis. Когда-то она вызывала опустошительные пандемии и уносила миллионы жизней. Сегодня болезнь успешно лечат антибиотиками, но без своевременной помощи врачей она все еще смертельно опасна.

Основной источник инфекции – грызуны и блохи. Заразиться можно через укус насекомого, при контакте с больным животным или его тканями. В группе повышенного риска остаются те, кто работает с дикими животными или бывает в природных очагах распространения бактерии.

Чума как оружие / инфографика: "Телеграф" / ИИ

Медицина выделяет несколько форм чумы. Самая частая – бубонная. При ней воспаляются и сильно увеличиваются лимфоузлы (бубоны), резко подскакивает температура, появляются озноб, острая слабость и болезненные припухлости.

Куда опаснее легочная форма, поражающая дыхательные пути. При определенных условиях она передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Из-за этого пациентов с подозрением на легочную чуму сразу изолируют, а всех контактировавших с ними берут под строгий контроль.

При септической форме бактерии проникают прямо в кровь. Заболевание протекает стремительно и наносит тяжелый системный удар по всему организму.

Когда в России уже фиксировали чуму

Случаи чумы в стране бывали и раньше. В 2016 году в Алтайском крае инфекцию подхватил 10-летний мальчик после контакта с тушкой сурка.

Чума входит в перечень особо опасных инфекций, однако бактерия поддается лечению антибиотиками, если вовремя поставить диагноз.

Официального подтверждения, что в Иркутской области началась именно чума, пока нет. Сведения о диагнозе и точных масштабах карантина еще требуют подтверждения со стороны российских профильных ведомств.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, свежие фото "гниющей" руки Дональда Трампа вызвали волну слухов о его болезни.