Три отсека в стиральной машине сделаны не просто так: как их правильно использовать

Что означают цифры I, II и значок цветка

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Стиральная машина давно стала привычной частью дома. Но несмотря на почти ежедневное использование большинство пользователей загружают средства для стирки интуитивно, даже не задумываясь, почему производители разделили выдвижной лоток именно на три разные секции. Неправильное использование этих отсеков приводит не только к плохо отстиранным вещам, но и к быстрому износу самой техники.

Рассказываем, как правильно добавлять средства для стирки в машинку.

Конструкция лотка продумана так, чтобы средства попадали в барабан строго на определенных этапах цикла. Если перепутать отсеки, кондиционер может смыться в самом начале стирки, а порошок — на этапе полоскания, оставив на одежде белые разводы и химический запах.

Отсек с римской цифрой "I" предназначен исключительно для предварительной стирки — сюда нужно сыпать порошок только если вы загружаете очень грязную одежду. Самый большой отсек с цифрой "II" считается основным. Именно туда отправляется порошок или гель для стандартной ежедневной стирки. А маленькое отделение со значком цветочка или звездочки создано для кондиционера или смягчителя ткани.

Чтобы машинка служила годами, мало просто правильно сыпать порошок, за ней нужен своевременный уход. Регулярно доставайте выдвижной лоток и промывайте его под теплой водой, так как в нем часто образуется плесень и окаменелый налет от остатков средств. Также не забывайте протирать резиновую манжету люка, прогонять циклы очистки барабана от накипи и хотя бы раз в несколько месяцев сливать воду и чистить фильтр, расположенный в нижней части корпуса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем можно заменить кондиционер для ополаскивания белья.