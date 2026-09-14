Санузел размером с шкаф: украинец показал, как разместить там все необходимое (видео)

В туалете при проектировании удачно использовали каждый сантиметр

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Даже на небольшой площади можно обустроить санузел комфортно и практично. Главное – правильно использовать доступное пространство и продумать размещение всех необходимых вещей.

Своим решением поделился пользователь Threads под ником lesnik.pro, показавший результат на видео.

В помещении удалось разместить туалет, гигиенический душ, держатель для бумаги и электросушилку на стене. Также здесь есть инсталляция с полочкой, а под заказ сделали глубокую раковину. Смеситель спрятали в стену, а над умывальником установили зеркало с подсветкой.

Автор продумал и места для бытовой техники. В санузле нашлось место для сушильной и стиральной машины, а также горизонтального бойлера на 100 литров. Для хранения вещей предусмотрено несколько полок.

Отдельное внимание уделили освещению: здесь есть натяжной потолок с точечными светильниками, вентиляция и дополнительная подсветка.

В результате на площади всего 2 квадратных метра удалось разместить туалет, раковину, стиральную и сушильную машину, бойлер и системы хранения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о деталях в интерьере, которые сразу выдают старый ремонт в квартире.