Масштабы поражают: результаты тендеров Минобороны могли искажать годами

Почему тендеры выигрывали компании, предложившие самую невыгодную цену, и кто участвовал в схеме

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Тендеры Минобороны на поставку одежды, амуниции, котелков, фляг и так далее годами выигрывал ряд компаний. Каждый раз разыгрывали похожую комбинацию: предлагали почти максимально разрешенные цены и в ходе торгов их не снижали. Если же на тендер приходил "чужой" участник, то одна из компаний резко снижала стоимость, выигрывала тендер, но отказывалась подписывать договор. В результате закупку отдавали ОООшке, которая предложила второе по цене предложение.

В этой схеме, вероятно, участвовали и аналитики, рассчитывавшие ожидаемую стоимость. Без участия чиновников такая ситуация фактически невозможна. Об одной из компаний из группы уже писал "Телеграф". Материалы статьи процитированы в отдельном определении судьи Хозяйственного суда Киева Романа Бойко.

Важно: перечисленные факты нельзя однозначно трактовать как преступление. Материалы должны изучить правоохранители и предоставить свою квалификацию. Кроме того, особое внимание следует обратить на деятельность ДОТ – трудно представить, что ни один аналитик, внутренняя безопасность организации, руководитель (на тот момент – Арсен Жумадилов) не замечали подозрительные закупки).

"Телеграф" изучил материалы упомянутого определения и рассказывает о том, кто получал сотни миллионов гривен от Минобороны и как торги удавалось провести без снижения цены.

Главное:

Компании — участницы тендеров Минобороны годами предлагали почти максимальные цены и не снижали их во время аукционов. Это очень похоже на согласованные действия, искажающие результаты торгов.

их во время аукционов. Это очень похоже на согласованные действия, искажающие результаты торгов. Такие действия приводили к значительным переплатам. Например, полевые котелки, закупленные через фирму "Суперформ" от китайского производителя, обошлись бюджету практически втрое дороже реальной стоимости. Рентабельность закупки составила 209% (закупали до 160 грн, а продавали армии по 336 грн).

Как только вокруг компаний начинали раздаваться скандалы или суды (как с "Суперформ", которая задолжала почти 15 млн грн неустойки) , фирмы оперативно переименовывали и переписывали на подставных лиц — в частности, граждан Молдовы или Азербайджана.

— в частности, граждан Молдовы или Азербайджана. Даже после исчезновения или переформатирования "Суперформ" схема не остановилась: другие постоянные игроки ("ТД Скайс", "ТОП-ТЕКС") продолжают регулярно выигрывать миллиардные тендеры ДОТ и АОЗ по аналогичному принципу без реального снижения цен.

("ТД Скайс", "ТОП-ТЕКС") продолжают регулярно выигрывать миллиардные тендеры ДОТ и АОЗ по аналогичному принципу без реального снижения цен. Хозяйственный суд и анализ тендеров выявили, что ожидаемую стоимость товаров для Минобороны рассчитывали по коммерческим предложениям и от сомнительных или аффилированных структур (без НДС, с единственным работником или таких, которые сами же участвовали в торгах), что свидетельствует о вероятной причастности чиновников к схеме.

Знакомьтесь: "Суперформ". Фирма получила сотни миллионов и "перевоплотилась"

ООО "Суперформ" всего за 2 года и 10 месяцев существования выиграло тендеры Министерства обороны на 650,5 млн грн. Большинство торгов, где упомянутую фирму признали победителем, прошли без понижения цены. Компания после недолгого существования фактически "слилась": сменила название, место регистрации и владельца. Новый бенефициар – гражданин Молдовы (подробнее об этом – далее в тексте).

Обычно распорядитель денежных средств определяет ожидаемую цену и объявляет тендер. Далее в торгах принимают участие все желающие поставить товар. Тендер проходит в несколько шагов, каждый раз участники снижают цену. Выигрывает тот, кто предложил самый лучший вариант.

Так должно было быть, если бы торги происходили без злоупотреблений. Однако на практике с участием "Суперформ" наблюдалась совсем другая картина.

К примеру, в августе 2024-го "Государственный оператор тыла" (ГОТ, по-украински — ДОТ) провел тендер на закупку спальных мешков. Лот разыграли между тремя игроками: "ТОП-ТЭКС", "ТОП Гвардиан" и "Суперформ". Ни одна из компаний не пересмотрела размер предложения во время торгов. "ТОП-ТЕКС" предложили всего на 100 тыс. грн меньше ожидаемой стоимости (86,8 млн грн) и победили на торгах.

Торги с участием "Суперформ", "ТОП-ТЕКС" и "ТОП Гвардиан Форм"

"ТОП-ТЕКС" не впервые разыгрывали лоты "Государственного оператора тыла" вместе с "Суперформ". Например, за несколько месяцев до этого, в мае 2024 года, ДОТ провел тендер на закупку полевых котелков. Участники: "ТД Скайс", "Колтрейн", "ТОП-ТЕКС", "Харьковский завод средств индивидуальной защиты", "Суперформ". Ни один из игроков не снизил первоначальную цену, победила компания "Суперформ" с предложением 45,1 млн грн. Это всего на 114 тыс. меньше ожидаемой стоимости. Конкуренции, которая должна снизить цену, не произошло.

Торги с участием "Суперформ"

При том, даже если бы цена была значительно меньше, поставлять котелки все равно было бы крайне выгодно. Этот договор подписал уже бывший директор ДОТ Арсен Жумадилов.

Договор подписал уже бывший директор ДОТ Арсен Жумадилов

Хозяйственный суд Киева установил реальную стоимость одного котелка. Согласно данным договора, их купили у китайской компании Nanjing Zennison Outdoor Equipment Co., LTD на основании контракта с ООО "Профессиональный раскрой" (входит в группу компаний запорожского бизнесмена Олега Митрохина) по цене 3,55 долл. за единицу. Цену закупок ООО "Суперформ" скрывало от суда, но по запросу эти данные раскрыли таможенники.

Стоимость морской транспортировки контейнера в порт Гамбург (место доставки товара в Европу из Азии) составляла от 8 500 до 10 275,9 доллара, что увеличило стоимость одного котелка примерно до 3,81 доллара. С учетом транспортировки в Украину и со всеми наценками в Украине цена одного котелка должна была составлять не более 4 долларов.

Но в договоре с ДОТ "Суперформ" продавал котелок по цене 335,85 грн без НДС. На момент заключения договора это составило 8,3 доллара. То есть рентабельность составила 209%. "Суперформ" закупил товар по цене до 160 грн за штуку, а украинским военным продал за 335,8 грн за штуку.

Только на этой закупке возможна сумма переплаты – около 20 млн грн. И несмотря на такую наценку, "Суперформ" не выполнил свои обязательства и вовремя не поставил товар. Поэтому в августе 2026 года суд обязал их оплатить неустойку в размере почти 15 млн грн. Хотя сейчас получить эти средства будет сложно: накануне, в июне 2026-го, фирму переименовали в "Лайсен Про" и оформили в гражданина Молдовы Александра Алексеева. Вероятно, это подставное лицо.

"Системный анализ подобных закупок одежды, котелков и фляг демонстрирует постоянную практику: регистрация нескольких участников при полном бездействии (отсутствии ставок) всех, кроме одного, осуществляющего минимальное снижение от первоначально определенной цены", – говорится в отдельном определении судьи Хозяйственного суда Киева.

Механизм тендерной схемы. Инфографика "Телеграфа"

Кто участвовал в схеме?

Фактически конкуренция только имитировалась, а на самом деле происходила ротация победителей. И каждый раз стоимость практически не отличалась от первоначального предложения. И если "Суперформ" перестал участвовать в тендерах, то другие компании продолжают получать десятки и сотни миллионов гривен из бюджета. Кто же за этим стоит?

Ранее "Суперформ" был оформлен на 30-летнего жителя Запорожья Владислава Лихосенко. Вполне вероятно, что и он также выполнял только номинальную функцию собственника. Кроме "Суперформ", в подозрительных тендерах принимали участие компании:

"ТД Скайс": компания существует более восьми лет и за это время выиграла тендеры на 305,3 млн грн.

Фирма продолжает побеждать. Названия юрлиц меняются, однако схема остается неизменной: на торги приходят несколько фирм, делают стартовые предложения и не меняют их. Разница между предложениями – в пределах ста тысяч гривен. К примеру, в конце прошлого года на торгах ДОТ на разгрузочные ремни "ТД Скайс" выиграла с предложением 35,4 млн грн. Два конкурента — "Производственная группа "Защита будущего" и "Исток Трейд" — свои первичные предложения во время тендера не изменили. Владелец фирмы — 43-летний Игорь Сытник из Черкасс.

"Топ-Текс": также продолжает выигрывать в тендерах.

За все время существования компания выиграла в тендерах 3,2 млрд грн.

В апреле 2026 года фирма получила заказ Агентства оборонных закупок на 381,7 млн грн на поставку специальных наушников. В тендере принимали участие "КМ Дистти", "ТОП-ТЕКС", "ТД "Мирас-Трайд Ко"" и "Жартрейд". "ТОП-ТЕКС" не изменила первоначальное предложение в 381,7 млн грн и предложила на 9 млн грн больше, чем "ТД "Мирас-Трайд Ко", и на 29,5 млн грн больше, чем "Жартрейд".

Тендер выиграло ООО "ТОП-ТЕКС", предложившее самую высокую цену

Однако другие предложения отклонили, и государство заплатило компании, которая предложила наименее выгодную сумму. Договор подписал программный директор АОЗ Никита Чичкан. Владелец "ТОП-ТЕКС" – 46-летняя киевлянка Татьяна Васильченко.

АМКУ со своими функциями в подобных закупках не справляется. Если некоторые компании и попадают в "черный список", их владельцы быстро создают новые юрлица и так же эффективно побеждают в закупках.

Хозяйственный суд Киева рекомендовал Министерству обороны просмотреть процедуру определения цены. Перед тем, как объявить тендер, аналитики должны определять ожидаемую стоимость, обращаясь к десяткам поставщиков с запросом о возможной цене поставки.

И от того, к кому обратиться, зависит начальная стоимость. Например, в случае с переплатой на котелках начальная цена составляла 45,2 млн грн, хотя суд установил, что реальная стоимость должна быть на уровне 18 млн грн. Как же определили такую цену?

Аналитик товарных рынков "Государственного оператора тыла" Артур Костюк обратился за коммерческим предложением в ряд структур:

ООО "Юнистком" (сейчас в компании аннулирован НДС, собственник – гражданин Узбекистана),

ООО "Продторгсервис Плюс" (компания, согласно последнему отчету, имеет только одного сотрудника),

ООО "Агротрейдинг Груп" (аннулированно свидетельство НДС, нет отчетности),

ООО "Бизнеском ЛТД" (поставляли котелки в тендерах с похожими участниками и высокими ценами, сейчас компания переписана на гражданина Азербайджана).

А также ООО "Крапт", ООО "ТД Скайс", ООО "ТОП-ТЕКС", ООО "Инкос-лайн", ООО "Буревий Текстиль". Даже поверхностный анализ вызывает вполне аргументированные сомнения в выборе компаний, которые сформировали ожидаемую стоимость. Так что, если схема действительно существовала, участвовали в ней не только ОООшки, но и представители Минобороны. Разобраться с этим должно НАБУ.

Подробнее об упомянутых компаниях читайте в следующих публикациях "Телеграфа". Продолжение следует…