Проводники "Укрзализныци" спели на перроне зажигательную песню и стали звездами сети (видео)

Украинцы в восторге от их стойкости

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Во Львове проводники "Укрзализныци" во время задержки поезда пели на перроне. Их исполнение известной украинской народной песни очаровало украинцев.

Видео пения проводников, ставших звездами сети, показала одна из пассажирок, его публикует "Суспільне. Львов". Несколько железнодорожников прямо рядом с поездом очень харизматично и красиво спели зажигательную песню "Ой чорна я си чорна" пока опаздывал поезд №285-286 Львов-Днепр.

Несколько проводников, девушек и парней, не только хорошо пели, но и приплясывали. Их стойкость и способность сохранять оптимизм в тяжелых условиях поразила украинцев.

В комментариях к видео люди восхищаются железнодорожниками. Их благодарили и желали хорошей дороги. Вот некоторые из комментариев:

Молодцы. Удачи Вам, наши дорогие

Наши люди. Пусть везет

Трогательно, наша нация никогда не проиграет

Молодцы, хорошо поют

Благодарю вас

Ранее "Телеграф" рассказывал, что проводник одного из поездов "Укрзализныци" стал звездой сети. В одной из поездок в его вагоне состоялась зажигательная вечеринка, и он был ее активным участником.