Хотите больше денег? Куда поставить денежное дерево, чтобы привлечь достаток в дом

Куда поставить растение и где ему не место

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Денежное дерево недаром получило такое название: это комнатное растение давно считают символом достатка, финансового благополучия и удачи. По феншуй, значение имеет не только само растение, но и то, где именно оно стоит в доме.

Если хотите использовать денежное дерево, чтобы в доме водились деньги, для него стоит правильно выбрать место. Издание MSN рассказывает, куда поставить растение, какое направление считается благоприятным для денег и где вазон лучше не держать.

Куда поставить денежное дерево

Справка: Феншуй — это традиционная китайская практика пространственного планирования и организации среды. Она направлена на поиск и гармонизацию потоков энергии (ци) в жилом или рабочем пространстве для привлечения здоровья, благополучия, успеха и душевного спокойствия.

Если вы хотите привлечь именно деньги и достаток, поставьте денежное дерево в юго-восточной части дома. Восток подходит тем, кто хочет сделать акцент на здоровье и семейном благополучии, а запад — на творчестве.

Еще один вариант — место возле входа в дом или квартиру. По принципам феншуй, через вход в жилище поступает энергия, поэтому денежное дерево рядом с дверью помогает привлекать благополучие.

Но при выборе места важно думать не только о феншуй. Денежному дереву нужен солнечный свет, поэтому не стоит ставить его в темном углу или комнате без окон.

Также растение не любит холода. Если на улице низкая температура, денежное дерево лучше держать в доме или квартире, выбрав для него теплое и хорошо освещенное место.

Денежное дерево (красула, толстянка). Фото: Цветочек

Где денежное дерево лучше не ставить

Одним из нежелательных мест считается спальня. По феншуй, активная энергия денежного дерева может нарушать атмосферу спокойствия, необходимую для отдыха и сна.

Не лучший вариант и ванная комната. Здесь есть вполне практическая причина: высокая влажность и тепло могут негативно влиять на состояние растения.

В конце концов, соблюдать правила феншуй или нет — личное дело каждого. Ведь денежное дерево может стать не только символом достатка, но и зеленым украшением дома.

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