Ночной удар по Киеву: обломки ракеты упали у роддома, есть погибшие. Где еще слышали взрывы

Из-за повторной угрозы ударов в столице ввели определенные ограничения

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Россия в ночь на 24 сентября снова атаковала столицу и другие города Украины. В Киеве сообщается о двух погибших и шести пострадавших. Также повреждения зафиксированы в Одессе.

Киев был под ударом баллистики. Обломки упали в Подольском районе. По данным Виталия Кличко, это парковка возле роддома. Загорелись четыре машины, в роддоме повреждены окна и часть фасада. На парковке погиб один человек. Поврежден клинико-диагностический центр рядом. Также загорелось одно нежилое здание, пожар уже потушен.

ГСЧС борется с огнем в Киеве/ Фото опубликовано президентом

Машины сгорели на парковке/ Фото опубликовано президентом

В Соломенском районе, по данным ГСЧС, пострадали три человека — загорелись складские помещения. Огонь распространился и на подвал.

В Днепровском районе прилет произошел во дворе 16-этажки, повреждено трехэтажное админздание, обнаружили пострадавшего. По другому адресу пострадали три дома, один из которых разрушен — спасли одного человека. В Дарницком районе обломки рухнули на дорогу.

По последним данным два человека в столице погибли, шестеро пострадали. Четыре человека госпитализированы. В сети публикуют фото последствий атаки: обломок влетевшей в окно общежития КПИ ракеты, а также неразорванный кусок ракеты "Искандер" во дворе.

Обломок влетел в окно/Телеграмм-канал "Киев Главное"

Фрагмент ракеты в Киеве/ соцсети

Из-за повторной угрозы ударов и приближения дронов движение поездов Kyiv City Express в обоих направлениях приостановили. Восстановят по завершении угрозы.

Kyiv City Express не ездит из-за повышенной воздушной угрозы

Одесса также ночью находилась под атакой россиян. Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что повреждены медицинское и образовательное заведения, а также жилые дома. Местные телеграм-каналы сообщают, что одно из попаданий произошло на Молдаванке — историческом районе, расположенном в Хаджибейском и Приморском районах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дефицита продуктов в Украине из-за российских ударов не ожидается. В то же время, могут вырасти цены.