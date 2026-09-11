Олигарх из ресторанной кухни и уголь из грязи: как под носом у государства заварили схему на миллионы

Зачем на инвалида оформили 538 фирм и что не так с украинской системой закупок

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Представьте себе бизнесмена из топ-200 самых богатых людей Киевской области, в его собственности несколько сотен компаний, суммарный доход которых превышает полмиллиарда. Однако в реальной жизни "олигарх" работает в ресторане быстрого питания и недавно услышал приговор за то, что продал свои паспортные данные у нотариуса.

С этого беззащитного "фунта" настоящие акулы бизнеса хотят получить 30 миллионов гривен, а несколько его фирм "засветились" в громком скандале с поставками мусора вместо угля в школы и социальные учреждения. Подробнее – в материале.

Олигарх Борщевского разлива: приговор на 3 года

Только за последние два года некий Андрей Сосонный стал владельцем более трех сотен фирм. Причем новый бизнес у него появлялся в среднем каждые два дня и такими темпами общий корпоративный "портфель" составляет на сегодняшний день 538 (!) компаний. Как писал "Телеграф", услугами Сосонного пользовались, в частности, и бывшие правоохранители. В рейтинге бизнесменов Киевской области этот предприниматель с суммарным доходом компаний за 2025 год 581 млн грн занимает 167-е место.

Место Андрея Сосонного в рейтинге бизнесменов. Данные Opendatabot

Однако за этой потрясающей статистикой стоит обычный житель крохотного села Борщев Барышевского (ныне Броварского) района Киевской области. Реальный Андрей Сосонный имеет пожизненную инвалидность III группы и работает в одном из заведений сети KFC.

Вероятно, путь Сосонного "в большой бизнес" начался три года назад, когда в августе 2023 года он согласился стать владельцем ООО "ТДМ Трейдинг" (эта фирма ранее фигурировала в материале "Телеграфа", но ныне имеет другое название — ООО "Лейхер"). До этого компания, занимавшаяся оптовой торговлей и перевозками, принадлежала известному волынскому бизнесмену Андрею Яручику – владельцу логистических предприятий.

За вознаграждение (обычно такие услуги стоят пару сотен долларов) Сосонный предоставил свои документы нотариусу и подмахнул все бумаги, которые, вероятно, даже не просматривал.

И именно эта попытка подзаработать вылилась для Сосонного в проблему с законом. Как следует из судебных документов, следователи установили, что переоформление активов на работника фастфуда – обычная спецоперация реальных собственников, чтобы скрыть неправомерные действия и налоговые махинации и избежать ответственности. За участие в этой схеме "отбеливания" против Сосонного открыли уголовное производство, а он не особо стал спорить и пошел на сделку со следствием.

Фрагмент судебного определения о переоформлении "ТДМ Трейдинг"

В результате Шевченковский районный суд города Киева 16 марта 2026 года признал виновным Андрея Сосонного в пособничестве во внесении в документы заведомо ложных сведений, которые подаются для государственной регистрации юрлица (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 УК Украины). "Олигарха" из KFC приговорили к 3 годам лишения свободы (с заменой на 1 год испытательного срока в соответствии со ст. 75 УК Украины) и дополнительно запретили ему заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 1 год.

Циничный иск на 30 миллионов: в чем абсурд

Однако условный срок кажется одной из самых маленьких проблем номинального директора. Параллельно бывший владелец ООО "ТДМ Трейдинг" Андрей Яручик обратился в суд с иском против Андрея Сосонного. Требование поражает: взыскать с повара 30 млн грн долга!

В обосновании своих претензий Яручик утверждает, что 7 августа 2023 года заключил с работником фастфуда абсолютно реальный договор купли-продажи компании. Мол, покупатель обещал заплатить за фирму 30 миллионов, но денег в установленные сроки не оплатил. Потому волынский коммерсант и решил получить деньги через суд. Однако попытка получилась неудачной: в Броварском горрайонном суде Яручик получил отказ. Но только потому, что дела о корпоративных спорах рассматриваются хозяйственными судами.

Схема использования Андрея Сосонного в качестве "номинала". Инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

Само наличие такого иска очень показательно. Если сопоставить требования бизнесмена с материалами уголовного дела Сосонного, на свет вылезает весь цинизм схемы. А ведь этот человек официально принял в собственность фирму, уставный капитал которой составлял всего 10 тыс. грн. Во время встречи у нотариуса новый "собственник" подписал пачку документов: от устава до актов приемки первичной бухгалтерии фирмы за предыдущие четыре года (2019-2023).

Как впоследствии доказало следствие, Сосонный не планировал заниматься бизнесом – компанию на него переписали исключительно для сокрытия предыдущих финансовых махинаций и налоговых хвостов ООО "ТДМ Трейдинг".

Скорее всего, организаторы сделки просто воспользовались моментом: пока повар вслепую подписывал официальные бланки, ему могли подложить еще одну бумажку – договор о покупке фирмы за те же космические 30 млн грн. Ведь вряд ли Сосонный мог сознательно брать на себя столь непомерные финансовые обязательства. Он и "номиналом" согласился стать, как отмечалось в приговоре суда, из-за тяжелого материального положения.

Тем более, что сам истец выглядит вполне платежеспособным бизнесменом: возглавляемое Андреем Яручиком ООО "ТДМ Логистикс", занимающееся грузовыми перевозками, только за 2025 год получило более 22,4 млн грн дохода. А его родственник Олег Яручик (имеют с Андреем одинаковые отчество и адрес регистрации) до недавнего времени владел компанией ООО "ТДМ "Трейд" (ныне "Метлонг"), чья годовая выручка за 2025 год достигла астрономических 218,4 млн грн.

Угольная пыль для детей: как на повара пытались повесить криминал

Ловушка с выдуманным 30-миллионным долгом – далеко не единственный сюрприз, который повару из KFC могло подарить фейковое директорство. Ведь на Сосонного дельцы попытались повесить масштабный криминал вокруг поставок угля для государственных учреждений.

Речь идет о пуле компаний — ООО "Ресурсы Батькивщины", ООО "Захидмаркет" и ЧП "Нафтогросервис". За время своего существования они заработали на Prozorro значительную сумму — почти четверть миллиарда. А удавалось регулярно получать подряды благодаря простой схеме.

На тендерах фирмы показывали сертификаты качества на товар от компании ООО "Энерго Восток Антрацит". Эта фирма, как и ключевой финансовый центр схемы – ООО "Промтопресурс" с годовой выручкой 219,2 млн грн, подконтрольна Руслану Брагину и Александру Сосюре. Оба – выходцы из Донбасса (в частности, из города Угледар), которые прекрасно разбирались в тонкостях угольного бизнеса. Однако ни "Энерго Восток Антрацит" и "Промтопресурс" не имели ни одной своей шахты или лицензии на добычу угля, хотя умудрялась продавать даже антрацит, который на подконтрольной территории Украины вообще не добывается.

Оба – выходцы из Донбасса (в частности, из города Угледар), которые прекрасно разбирались в тонкостях угольного бизнеса. Однако ни "Энерго Восток Антрацит" и "Промтопресурс" не имели ни одной своей шахты или лицензии на добычу угля, хотя умудрялась продавать даже антрацит, который на подконтрольной территории Украины вообще не добывается. Физически же участники торгов покупали породу и угольную пыль на черном рынке, завозили на базы и смешивали с землей, камнями и мусором, чтобы искусственно увеличить вес.

Схема заработков на некачественном угле. Инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

Этот мусор фирмы поставляли в учебные заведения Хустского района на Закарпатье или в Монастыроцкий психоневрологический интернат на Львовщине, Новопражский лицей №2 на Кировоградщине и т.д. Последствиями стали забитые шлаком котельные госучреждений и холодные кабинеты и комнаты. Положением дел заинтересовались правоохранители, топливо отдали на экспертизу, которая подтвердила: уголь вообще не соответствует стандартам ДСТУ.

Главное следственное управление Нацполиции задокументировало миллионный ущерб, а когда расследование вышло на финишную прямую, организаторы схемы решили "скинуть" токсический балласт. Именно в этот момент – в начале 2026 года, за несколько месяцев до официального оглашения подозрений и арестов – компании ЧП "Нафтоагросерсис" и ООО "Ресурсы Батькивщины" переоформили на Андрея Сосонного.

Переформирование ООО "Ресурсы Батькивщины". Данные YouControl

Расчет был безупречным: скрыть свои фамилии за паспортом человека с инвалидностью, с которого государство ничего не могло бы взыскать. Однако дельцы просчитались, правоохранители вышли на всю вертикаль преступной группировки. Пока официальные подозрения в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах получили бывшая глава ЧП "Нафтоагросервис" Валерия Рыжеголовая, учредитель ООО "Захидмаркет" Сергей Глухов, а также – Александр Сосюра и Руслан Брагин, которых следствие считает организаторами схемы.

Летом 2026 года Печерский районный суд Киева отправил бывшую владелицу и директора ООО "Ресурсы Батькивщины" Веронику Стайловскую под круглосуточный домашний арест с электронным браслетом, а одного из лидеров группы — под стражу с залогом в 4,58 млн грн.

Неистребимая гидра: миллионы на Prozorro и "судебные гастроли" повара

Наибольший парадокс этой истории в том, что даже громкие разоблачения не мешают теневому бизнесу жить и процветать. Пока правоохранители собирали доказательства относительно некачественного угля, ООО "Захидмаркет" продолжало безнаказанно побеждать на Prozorro. Даже в первой половине 2026 года, когда расследование находилось на пике, фирма подписывала новые государственные контракты. В частности, 8 июня выиграла тендер Центра связи и управления ГСЧС Украины, 8 мая – Вилковского городского совета, а 30 апреля – получила подряд от Лозовской городской больницы.

Между тем повар из KFC Андрей Сосонный вместо больших заработков на принадлежащих ему фирмах получает вполне реальные судебные иски и регулярные вызовы в суды по всей стране. Его паспорт продолжает работать "громоотводом" для налоговых штрафов и админпроизводств.

В мае 2026 Шевченковский суд Полтавы рассматривал дела против Сосонного как руководителя ООО "Октан 101" (ныне "Параллель-ТК") за непредставление налоговых отчетов. Ранее фирма входила в орбиту топливного бизнесмена Дмитрия Леушкина (сеть АЗС Prime), оперировала лицензиями на горючее и накопила более 10,7 млн грн налоговых долгов.

В декабре 2025 года Луцкий горрайонный суд рассматривал дело в отношении него за налоговые долги компании ООО "Хеймпи Фаст". Ранее фирма принадлежала волынскому регистратору Роману Чайке, использовалась для мелких операций и накопила локальные задолженности перед фискалами, прежде чем попасть в руки подставного директора.

В мае 2024 года Киевский суд Полтавы оштрафовал Сосонного как руководителя ООО "ТД "Укртопливо" за сокрытие отчетности по налогу на прибыль. Ранее фирма принадлежала полтавскому бизнесмену Владиславу Кучерову и на пике активности своей активности в 2022 году приносила более 93,1 млн грн официальной годовой выручки.

Эти и все другие компании объединяет одно: Сосонный никогда не руководил их деятельностью, не видел их офисов и не получал прибыли. Пока он переворачивает куриные крылышки на кухне ресторана быстрого питания, на его имя в село Борщев приходят повестки, штрафы и иски.

История очередного номинального директора, или "фунта", снова наглядно продемонстрировала критическую уязвимость украинской системы закупок. Государство годами борется с бумажными фантомами и судит бедных "дропов"-инвалидов, в то время как реальные дельцы покупают новые паспорта у рядовых украинцев и продолжают осваивать миллионы из карманов налогоплательщиков.