Расследование "Телеграфа" стало частью постановления суда: как любимых подрядчиков Минобороны переписывали на "лосей"

Такая практика является распространенным способом избежать выполнения обязательств перед кредиторами

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Хозяйственный суд города Киева принял решение по делу по иску Государственного предприятия Министерства обороны Украины "Агентство оборонных закупок" к ООО "Лайсен Про" (бывшее название — ООО "Суперформ") о взыскании свыше 14,9 млн грн неустойки из-за несвоевременной поставки 112 000 полевых индивидуальных казанков. Суд полностью удовлетворил исковые требования.

В то же время, при рассмотрении дела Фемида обратила внимание на более масштабные проблемы в сфере публичных закупок для нужд обороны, выявив признаки уголовных правонарушений и схем выведения государственных средств. Важным аргументом в этом стали материалы в СМИ — в своем решении судья Хозяйственного суда Киева Роман Бойко официально сослался на расследование "Телеграфа".

В документе отмечается, что ООО "Суперформ" синхронно с другими компаниями ("Буревой Текстиль", "Продторгсервис Плюс" и "Юнистком") изменило название и состав участников. В частности, предприятия переписали на иностранного гражданина – молдаванина Александра Алексеева.

Суд подчеркнул, что такая практика является самым распространенным способом избежать стандартной процедуры ликвидации компаний с невыполненными обязательствами перед кредиторами. В обществе этот процесс определен как переписка фирм на "лосей". На это явление в определении прямо указано со ссылкой на расследование "Телеграфа", в котором говорится, в том числе о деятельности ООО "Суперформ".

Какие схемы выявил суд

Анализируя закупки с участием этих субъектов, суд пришел к выводу о наличии системных незаконных схем завладения государственными средствами:

Завышение ожидаемой стоимости продуктов. Это делалось путем подачи запросов ценовых предложений заранее согласованным игрокам с использованием недостоверных данных по объемам производства.

Это делалось путем подачи запросов ценовых предложений заранее согласованным игрокам с использованием недостоверных данных по объемам производства. Имитация конкуренции. Несколько связанных участников регистрировались на торгах, но минимальный шаг на понижение цены осуществлял только один из них. Анализ показывает четкую закономерность: победители менялись поочередно при полной пассивности других, что прямо указывает на сговор и распределение рынка.

Суд подчеркнул, что использование процедур государственных закупок в качестве прикрытия для вывода ресурсов наносит прямые убытки государственной казне, и передал соответствующие материалы для правовой оценки. Подробнее о раскрытой судом схеме и зарабатывающих на подобной деятельности читайте в следующих публикациях "Телеграфа".