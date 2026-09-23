Лук не сгниет до весны: хитрый способ хранения, который придумали еще бабушки

В ящик с луком нужно добавить всего один продукт

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Закупка лука впрок — отличная привычка для экономии бюджета. Но она теряет смысл, если уже через пару недель луковицы становятся мягкими, покрываются плесенью или начинают активно прорастать.

Авторы словацкого портала SlovaZeny поделились поверенным временем способом хранения лука, который помогает хранить овощ вплоть до весны.

Главные враги репчатого лука — высокая влажность и отсутствие нормальной циркуляции воздуха. Поэтому полиэтиленовые пакеты не подходят для хранения этого овоща. Кроме того, лук быстро портится, если хранить его рядом с картофелем. Клубни выделяют влагу и специфические газы, которые в разы ускоряют гниение луковиц.

Как хранить лук

Для хранения лука идеально подходят деревянные и пластиковые ящики с перфорацией, плетеные корзины и бумажные пакеты с перфорацией. Не насыпайте лук слишком высокой горой, чтобы воздух мог свободно проходить между слоями. И обязательно выделите ему место подальше от картошки.

А чтобы победить сырость, используйте хитрый бабушкин лайфхак. Насыпьте несколько столовых ложек обычной поваренной соли в небольшую открытую емкость и поставьте ее прямо в ящик с овощами. Соль работает как мощный абсорбент, втягивая в себя лишнюю влагу из воздуха. Как только заметите, что кристаллы в миске стали мокрыми или взялись твердым комком, просто замените их на сухие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно повторно использовать сетку для лука и картофеля.