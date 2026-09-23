Цибуля не згниє до весни: простий спосіб зберігання, який придумали ще бабусі

У ящик з цибулею потрібно додати лише один продукт

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Закупівля цибулі про запас — чудова звичка для економії бюджету. Але вона втрачає сенс, якщо вже через пару тижнів цибулини стають м'якими, вкриваються пліснявою або починають активно проростати.

Автори словацького порталу SlovaZeny поділилися повіреним часом способом зберігання цибулі, який допомагає зберігати овоч аж до весни.

Головні вороги ріпчастої цибулі — висока вологість і відсутність нормальної циркуляції повітря. Тому поліетиленові пакети не підходять для зберігання цього овочу. Крім того, цибуля швидко псується, якщо зберігати її поруч із картоплею. Бульби виділяють вологу та специфічні гази, які в рази прискорюють гниття цибулин.

Як зберігати цибулю

Для зберігання цибулі ідеально підходять дерев'яні та пластикові ящики з перфорацією, плетені кошики та паперові пакети з перфорацією. Не насипайте цибулю занадто високою гіркою, щоб повітря могло вільно проходити між шарами. І обов'язково виділіть їй місце подалі від картоплі.

А щоб перемогти сирість, використайте хитрий бабусин лайфхак. Насипте кілька столових ложок звичайної кухонної солі в невелику відкриту ємність і поставте її прямо в ящик з овочами. Сіль працює як потужний абсорбент, втягуючи в себе зайву вологу з повітря. Як тільки помітите, що кристали в мисці стали мокрими або взялися твердою грудкою, просто замініть їх на сухі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна повторно використовувати сітку для цибулі та картоплі.