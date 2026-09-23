Забудьте об уксусе и соде: как вернуть мощный напор в душе

Копеечный порошок уберет налет

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Принимать душ некомфортно, когда вместо плотного потока воды из лейки текут слабые струйки, брызгающие в разные стороны. Не всегда это происходит из-за проблем с трубами или падения давления воды в системе. Чаще всего виноват известковый налет, который постепенно забивает отверстия душевой лейки.

Блогер Каролина Макколи в TikTok поделилась очень простым методом очистки сантехники от налета.

Лейка забивается из-за жесткой воды, а точнее, из-за высокого содержания в ней кальция и магния. Когда влага на сантехнике высыхает, эти минералы оседают на поверхностях в виде белого или желтоватого камня. Со временем известковые отложения полностью забивают отверстия душевой лейки, блокируя нормальный выход воды.

Как почистить душ

Минеральные отложения можно удалить с помощью лимонной кислоты. Растворите 2-3 столовые ложки этого порошка в теплой воде. Если лейка легко откручивается, просто погрузите ее в этот раствор на 30-60 минут. Кислота расщепит камень, и останется только прочистить отверстия щеткой.

Если же разобрать душ сложно, используйте пакет. Налейте раствор лимонной кислоты в плотный полиэтиленовый пакет, наденьте его прямо на распылитель так, чтобы все форсунки оказались в жидкости, и туго завяжите резинкой или веревкой. Через час снимите конструкцию и пустите горячую воду. Напор снова станет мощным и ровным.

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