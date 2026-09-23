США пригласили Путина на G20 в Майами: каковы шансы, что он приедет на саммит

Какова вероятность того, что глава России примет приглашение?

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США пригласили президента России Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в Майами 14–15 декабря. Об этом 23 сентября заявил госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Впрочем, приглашение Вашингтона еще не означает, что российский президент им воспользуется. "Телеграф" спросил у ChatGPT, насколько вероятно, что Путин приедет на саммит G20 в Майами.

Вероятнее всего — Путин не приедет

22 сентября Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, что Путин планирует лично посетить саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. При этом перспективу его участия в декабрьском G20 во Флориде эти источники оценили как "очень небольшую".

Bloomberg также пишет, что российские чиновники практически не ожидают прогресса в переговорах по завершению войны до декабрьского саммита. По данным источников агентства, в Москве все больше разочаровываются в работе американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Есть и предыдущая официальная позиция Кремля. 12 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что решение о поездке президента РФ на G20 еще не принято.

"Мы еще не знаем, поедем или нет, в Майами", — сказал Песков.

В тот же день помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что вопрос его поездки в США "даже не обсуждался".

Владимир Путин на саммите G20 в 2019 году

Путин приедет ради встречи с Трампом

Второй по вероятности вариант — российский президент все же согласится на поездку, если на G20 будет возможность провести личную встречу с Дональдом Трампом. Именно на это обратил внимание Марко Рубио.

"Мы считаем, что это будет для него возможностью пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что это приглашение будет принято", — заявил Рубио.

То есть США не просто формально пригласили российского президента, а публично заявили о заинтересованности в его присутствии.

В то же время этого недостаточно, чтобы говорить о договоренной встрече Путина и Трампа. Сам Рубио сказал, что новая встреча двух президентов еще не обсуждалась и ее нужно будет подготовить.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, 2025 год. Фото: Getty Images/Andrew Harnik

Путин приедет из-за дипломатического прорыва по Украине

До саммита остается почти три месяца, а контакты между Вашингтоном и Москвой продолжаются. Если за это время стороны достигнут договоренностей или появится реальная перспектива нового этапа переговоров по завершению войны, поездка Путина может стать для Кремля более привлекательной.

Впрочем, сейчас нет признаков того, что к декабрю ситуация изменится настолько, чтобы Путин решил лично приехать на саммит.

По данным Bloomberg, российские чиновники не ожидают существенного прогресса в переговорах по завершению войны до проведения G20.

Переговоры с Россией

Путин приедет ради встречи с Зеленским

Наименее вероятным сейчас выглядит то, что Путин согласится на поездку в США именно ради встречи с Владимиром Зеленским.

Украинский президент заявлял о готовности встретиться с Путиным на полях G20 в Майами, если тот приедет. Однако Кремль отверг такой формат.

12 сентября Песков заявил AFP, что встреча Путина и Зеленского на G20 в Майами "невозможна". По словам пресс-секретаря Кремля, Москва готова провести такую встречу только в российской столице.

Поэтому сейчас нет оснований считать, что потенциальная встреча с Зеленским является мотивом, который может убедить Путина лично приехать в США.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото 2019 года

Подводя итог, ChatGPT отметил, что по состоянию на 23 сентября 2026 года наиболее вероятно, что Владимир Путин не приедет на саммит G20 в Майами. В то же время окончательного решения Кремля еще нет, а до декабрьского саммита дипломатическая ситуация может измениться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где могут встретиться Зеленский и Путин.