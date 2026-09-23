Европа или даже пустыня: 3 страны, где могут встретиться Зеленский и Путин

Выбор места может оказаться отдельной дипломатической задачей

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским главой Владимиром Путиным, а американский лидер Дональд Трамп может помочь с организацией трехсторонней встречи.

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта Gemini о наиболее веротных площадках для проведения встречи. Он назвал три возможных варианта.

К слову, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявляет, что встреча главы Кремля и Дональда Трампа в настоящее время не предвидится, а с Зеленским российская сторона готова говорить только в Москве.

Швейцария

Цифровой разум предполагает, что одном из варинтов площадок могут быть швейцарские города Женева или Цюрих. Такой выбор он обосновал тем, что Швейцария является историческая "столицей" мировой дипломатии.

К слову, именно там в 2021 году проводилась встреча экс-президента США Джо Байдена и Владимира Путина.

Кроме того, эта страна гарантирует безопасноть и секретность на высшем уровне.

К тому же, это удобная логистика для Штатов и Европы.

Однако есть и нюанс — Швейцария является подписантом Римского статута, а это создает сложности с точки зрения ордера МУС в отношении Путина. Однако для таких событий страны могут делать исключение.

Турция

Второй вариант — Стамбул или Анкара. Дело в том, что Турция давно позиционирует себя как посредника в войне. К тому же, в Стамбуле уже проходили переговоры между Украиной и Россией.

ИИ такэже напоминает, что Турция не является членом ЕС и не ратифицировала Римский статут. Потому эта площадка являетс безопасной для России. Также Турция является членом НАТО и это отдельная безопасность для Украины и Штатов.

Нюанс заключается в том, что президент Реджеп Эрдоган хочет перетянуть мировые лавры миротворца на себя, а такой сценарий может не устраивать Дональда Трампа, поскольку в его интересах сделать трехсторонюю встречу собственной заслугой.

Саудовская Аравия или ОАЭ

Третий вариант площадки — Эр-Рияд (Саудовская Аравия) или Абу-Даби (ОАЭ).

По словам искусственного интеллекта, в переговорах за последние годы, а также в обменах пленными, ближневосточные монархии стали ключевыми игроками. Вместе с тем, у руководства Саудовской Аравии и ОАЭ выстроены рабочие отношения как с США, так и с Украиной и Россией.

Плюс данных площадок для России заключается в отсутствии рисков по линии МУС. Для США — в том, что Дональд Трамп имеет теплые отношения в лидерами стран Персидского залива. Потому для него этот вариант был бы подходящим.

Нюанс в специфическом климате и возможном желании сторон провести переговоры в странах Европы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у Путина назвали возможный месяц для переговоров.