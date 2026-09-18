Не варите сливовое варенье: 5 способов сохранить урожай на зиму без килограммов сахара

Не спешите пускать все плоды на закрутки

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В сентябре многие собирают сливы, чтобы подготовить их на зиму. Если урожай получился щедрым, есть несколько способов, как сохранить фрукт, не превращая его в варенье.

В этом материале "Телеграф" рассказывает полезные лайфхаки, которые пригодятся хозяйкам. Особенно они будут полезны тем, кто не хочет использовать большое количество сахара при подготовке слив на долгое хранение.

Заморозка

Это один из самых простых способов. Для него сливы нужно промыть и обсушить. После этого сливы необходимо разрезать пополам, удалить косточки. Затем их следует разложить в один слой на подносе и заморозить. После того, как они затвердеют, можно перекладывать в пакет или контейнеры и далее отправлять в морозилку.

Зимой заготовки можно использовать для выпечки, компотов, соусов, десертов. И также не придется размораживать сразу весь запах фруктов.

Замороженные сливы. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Сливовое пюре

Еще один хороший способ — превратить сливы в пюре и заморозить его. Для этого нужно удалить косточки, измельчить мякоть блендером и разложить полученную массу по контейнерам.

Сахар можно не добавлять в пюре, поскольку оно и так будет сладким.

Зимой пюре можно использовать для каш, выпечки, домашних десертов.

Сливовое пюре. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Сушеные сливы

Хранить сливы долгое время также можно в сушеном виде. Для этого хорошо подойдут спелые плоды.

Для этого нужно хорошо вымыть и высушить сливы, удалить косточки, а далее отправить в сушилку для овощей и фруктов или же в духовку на небольшую температуру. Готовый продукт должен получиться сухим снаружи и эластичным.

Далее чернослив можно добавлять в выпечку, мясные блюда или использовать как самостоятельное блюдо.

Сушеные сливы. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Пастила

Этот способ подойдет для очень спелых слив. Мякоть слив нужно измельчить до однородности, затем тонким слоем распределить на пергаменте и сушить до тех пор, пока пастила не начнет липнуть. Тогда ее легко можно будет отделить от поверхности.

Сахар в это блюдо добавлять необязательно. Сладости будет достаточно от самого вкуса плодов.

Пастила. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Сливы в собственном соку

Одну из частей урожая можно сохранить в банках без большого количества сладкого сиропа. Для этого спелые сливы помещают в стерилизованные банки и подвергают тепловой обработке по рецепту.

Однако в этом способе важно учитывать важные нюансы:

чистоту банок и крышек

технологию консервирования

температуру обработки

Сливы в собственном соку. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как подготовить яблоки на зиму. Есть несколько интересных вариантов.